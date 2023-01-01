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Otomobil, TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü
9:07 . 19/01/2023 Perşembe
DHA
Çanakkale'de tıra arkadan çarparak altına girdi.

Çanakkale'de tıra arkadan çarparak altına girdi.

Gece saat 01.30'de Çanakkale'de otomobiliyle yolculuk yapan Ceyhun Efe, tıra arkadan çarptı. A.G'nin kullandığı tıra çarpan Efe tırın altına girerek sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye tarafından araçtan çıkarılan Efe tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadı.Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, TIR şoförü A.G.’yi gözaltına aldı.


#Çanakkale
#Kaza
#Tır
1 saat önce
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Otomobil, TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü
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