Otomobil, TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü

Gece saat 01.30'de Çanakkale'de otomobiliyle yolculuk yapan Ceyhun Efe, tıra arkadan çarptı. A.G'nin kullandığı tıra çarpan Efe tırın altına girerek sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye tarafından araçtan çıkarılan Efe tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadı.Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, TIR şoförü A.G.’yi gözaltına aldı.
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