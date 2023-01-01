Otomobil, TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü

Yeni yılda artan ücretlerden birisi de trafik sigortası fiyatları oldu. Asgari ücret, emekli ve memur maaşına yapılan artış sonrası zorunlu trafik sigortası ücretleri değişti. Tüm araçlar için zorunlu olan trafik sigortası tutarı İstanbul’da 10 bin TL’yi aştı. 81 ilde 2023 zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar? İşte ayrıntılar...