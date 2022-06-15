Otomobilde uyuşturucu kullanırken yakalandılar.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Turgut Özal Mahallesi'nde D-100 karayolu yan yol üzerinde meydana geldi. Beylikdüzü istikametine giden otomobil içerisinde üç kişi, iddiaya göre uyuşturucu kullanmaya başladı.

Aynı istikamette giden Esenyurt Olay Yeri Grup İnceleme Amirliği'ne bağlı ekip, otomobil içerisinde uyuşturucu kullanıldığından şüphelendi. Bu şüphe ile otomobil durdurularak içindeki üç kişi yere yatırıldı.

Suriye uyruklu H.H., M.M. ve A.A. olduğu tespit edilen şüphelilerin üzerinde ve otomobilde arama yapıldı. Arama sırasında otomobil içerisinde bir gr uyuşturucu madde ele geçirildi. Daha sonra olay yerine gelen devriye ekipleri, şüphelileri emniyete götürdü. Gözaltında bulunan üç kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Yaşanan o anlar ise cevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

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