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Otomobildeki sakız kutusuna uyuşturucu gizledi: Yakalanmaktan kurtulamadı

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde otomobildeki sakız kutusunda uyuşturucu gizleyen şüpheli yakalandı.

Haber Merkezi AA
Uyuşturucu tespit edildi.
Uyuşturucu tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik denetimleri sürüyor.

  • Ekipler, Ankara Yolu Caddesi Duaçınarı mevkisindeki uygulama noktasında, F.Z'nin kullandığı 06 BFN 115 plakalı otomobili durdu.

AA
Uyuşturucu ile yakalandı.

F.Z'nin kısıtlamaya yönelik belge olmadan sokağa çıktığını tespit eden ekipler, hareketlerinden şüphelendikleri kişinin otomobilinde arama yaptı. Aramada, otomobildeki sakız kutusundan bir miktar uyuşturucu çıktı.

Yakalanan şüpheli F.Z, gözaltına alındı.

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