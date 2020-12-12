Otomobildeki sakız kutusuna uyuşturucu gizledi: Yakalanmaktan kurtulamadı

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Filme konu olmuştu: ABD’de seri katil ‘Zodyak’ın şifresi 51 yıl sonra çözüldü

ABD’de 1960 ile 1970’li yıllarda California eyaletinde seri cinayetler işleyen ve bugüne kadar yakalanamayan katilin o dönemde gazeteye ‘Zodyak’ imzasıyla gönderdiği şifreli mektupların kodları, 51 yıl sonra deşifre edildi.