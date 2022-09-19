Otomobilin gizli bölmelerinden uyuşturucu ve ruhsatsız tabancalar çıktı

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Türkiye'nin makine ihracatı sekiz ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 arttı

Makine İhracatçıları Birliği verilerine göre, Türkiye'nin makine ihracatındaki geçen ay da devam etti. Makine imalat sanayisinin ocak-ağustos ihracatı 16,1 milyar dolara ulaştı. İhracat artışı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 olarak gerçekleşti.