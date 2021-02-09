Gündem Otomobilini park etmeye çalışırken kafeye daldı Çalışan kadın ölümden döndü
BURSA

Otomobilini park etmeye çalışırken kafeye daldı: Çalışan kadın ölümden döndü

Bursa’da bir kadın sürücü, aracını park etmek istediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek kafeye girdi. Kafede çalışan kadın ölümden kıl payı kurtuldu.

Haber Merkezi İHA
Otomobil, kafenin demir direğine çarparak durabildi.
Otomobil, kafenin demir direğine çarparak durabildi.

Kaza Arabayatağı Mahallesinde meydana geldi. Yakında bulunan bir hastaneye gelen kadın sürücü, hastaneden 16 AHS 798 plakalı aracıyla ayrıldığı sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek kafeye girdi.

Aracın kafeye girmesi güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Aracın mekâna girdiği esnada kafede çalışan bir kadının ölümden saniyelerle kurtulması da güvenlik kameralarına yansıdı. Kafede büyük hasar oluşurken, kazada yaralanan olmadı.

Masrafları karşılayacak

Kafe sahibi Doğukan Şebin, "Kadın şoför direksiyon hakimiyetini kaybederek kafeye girdi. Camlar kırıldı, araç demir direğe çarparak durabildi. İçeride bir çalışan ablamız o esnada temizlik yapıyordu. Ölümden kıl payı kurtuldu. Aracın sahibi iyi bir insan çıktı, masrafımızı karşılayacağını söyledi" dedi.

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