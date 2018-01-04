GündemOtomobille gelip üstlerini değiştirip otoyolda dilendiler
İSTANBUL

İstanbul'da otomobille gelip üstlerini değiştirip otoyolda dilendiler

Otomobille gelip üstlerini değiştirip otoyolda dilendiler

İstanbul'da E-5 otoyolu Çobançeşme mevkiine otomobille gelen bir grup dilenci kıyafetlerini değiştirdikten sonra yola çıkarak kucağında çocukla dilenmeye başladı. Dilencilerin kılık değiştirerek otoyolda dilenmesi polis tarafından engellendi.

Haber MerkeziIHA
Kılıktan kılığa girerek insanların duygularını sömüren dilenciler yakalandı.
Kılıktan kılığa girerek insanların duygularını sömüren dilenciler yakalandı.

E-5 Otoyolu Çobançeşme mevkiinde bulunan boş bir alana gelen dilenciler, burada üstlerini değiştirdi. Yeni kıyafetlerini çıkartıp aracın bagajındaki eski kıyafetleri giyen bir grup dilenci ardından E-5 Otoyolunda dilenmeye başladı.

Polisi görünce kaçmaya çalıştılar

Kucağında çocuk ve elindeki "Açız" yazılı tabelayla duygu sömürüsü yaparak trafikteki araç sürücülerinden para dilenen dilenciler, polis ekiplerini görünce kaçmaya başladı.

Polisin kovalamasının ardından kucağında çocukla yakalanan dilenciye, ekipler tarafından cezai işlem uygulandı. Polisler tarafından yakalanan dilenciler, kendilerini çeken kameramana tepki gösterdi.

Dilencilerin önce boş alana arabalarıyla geldikleri, ardından üstlerini değiştirerek, otoyolda kucağında çocukla dilenmeye başladıkları tespit edildi.

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