Otomobille gelip üstlerini değiştirip otoyolda dilendiler

Hayat

Diriliş oyuncusu Saraybosna'da kahveci açtı

Kendine özgü tarzları, sıra dışı hikayeleri ve işlerindeki maharetleriyle Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, cazibesini yitirmiş tarihi Kovaci Sokağı'nı adeta yeniden canlandıran "fantastik beşli", sokağın en renkli esnafı olarak yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.