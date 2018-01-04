Otomobille gelip üstlerini değiştirip otoyolda dilendiler

E-5 Otoyolu Çobançeşme mevkiinde bulunan boş bir alana gelen dilenciler, burada üstlerini değiştirdi. Yeni kıyafetlerini çıkartıp aracın bagajındaki eski kıyafetleri giyen bir grup dilenci ardından E-5 Otoyolunda dilenmeye başladı.
Polisi görünce kaçmaya çalıştılar
Kucağında çocuk ve elindeki "Açız" yazılı tabelayla duygu sömürüsü yaparak trafikteki araç sürücülerinden para dilenen dilenciler, polis ekiplerini görünce kaçmaya başladı.
Polisin kovalamasının ardından kucağında çocukla yakalanan dilenciye, ekipler tarafından cezai işlem uygulandı. Polisler tarafından yakalanan dilenciler, kendilerini çeken kameramana tepki gösterdi.
Dilencilerin önce boş alana arabalarıyla geldikleri, ardından üstlerini değiştirerek, otoyolda kucağında çocukla dilenmeye başladıkları tespit edildi.