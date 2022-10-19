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BURSA

Otomobille yolunu kestikleri kamyon sürücüsünü darbedip kaçtılar

Bursa'da trafikte yol verme tartışmasında otomobille kamyonun önünü kesen 4 kişi, sürücü Alaattin A.’yı (64) araçtan indirip darbetti. Saldırı sırasında aldığı darbelerle yaralanan Alaattin A., sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Haber Merkezi DHA
Otomobille yolunu kestikleri kamyon sürücüsünü darbedip kaçtılar
Alaattin A., sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Bursa-Ankara Karayolunun İnegöl ilçesi Bilal Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Ankara'dan Bursa istikametine giden Alaattin A. (64) yönetimindeki 16 KS 175 plakalı kamyon ile henüz kimliği belirlenemeyen otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı.

Bir süre sonra otomobille kamyonun yolunu kesen sürücü ve yanında bulunan 3 kişi, Alaattin A.’yı araçtan indirerek darbetti.

4 şüpheli olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşlar durumu Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Saldırı sırasında aldığı darbelerle yaralanan Alaattin A., sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri ise saldırganları belirlemek için çalışma başlattı.

İzmir'de itfaiye ekiplerini şaşırtan görüntü: Evini yaktı alevlerin arasında sigara içerek yangını izledi
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Olay, saat 04.00 sıralarında İnönü Mahallesi 6774 sokakta meydana geldi.
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Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen A.T., evinde bulunan dini içerikli kitapları ve eşyaları yakarak sokağa attı.
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Olayı gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
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İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, sokakta yanan eşyaları ve kitapları yaptıkları müdahale ile söndürdü.
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Bu sırada A.T., balkondan evini yakacağını söyleyerek içeriye gitti.
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Olay yerine gelen polis ekipleri A.T.'yi kapıyı açması yönünde ikna etmeye çalıştı fakat ikna olmayan A.T., evin salon kısmında yangın çıkarttı.
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Alevleri gören itfaiye ekipleri, A.T.'yi çıkarmak için evin kapısını kırarak içeri girdi. Polis ekipleri ve itfaiye ekipleri tarafından yangının bulunduğu yerden kurtarılan A.T.'nin yangın sırasında bir koltukta otururken sigara içtiği ve yangını seyrettiği öğrenildi.
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İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu yangın söndürülürken, evde hasar meydana geldiği öğrenildi. Öte yandan, alkollü olduğu belirlenen A.T., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
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Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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İzmir'de itfaiye ekiplerini şaşırtan görüntü: Evini yaktı alevlerin arasında sigara içerek yangını izledi
İzmir'in Buca ilçesinde eşyaları yakarak sokağa atan A.T. daha sonra evini yaktı. İtfaiye ekiplerinin kapıyı kırarak girdiği evin salon kısmında oturan A.T.'nin, sigara içerek yangını seyrettiği öğrenildi.

Arnavutköy'deki feci kazada can pazarı yaşandı: İki ölü çok sayıda yaralı var
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Kaza, saat 22.30 sıralarında Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı'nda meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, Utku Muharrem Kerman kontrolündeki 34 DTM 59 plakalı otomobil ile Ekrem Genç kontrolündeki 14 EK 334 plakalı otomobil çarpıştı.
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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
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Olay yerine gelen sağlık ekipleri 14 EK 334 plakalı otomobilin sürücüsü Ekrem Genç'in hayatını kaybettiğini belirledi.
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Kazaya karışan araçlarda sıkışan bazı yolcular itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
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İtfaiye eri bir yaralıyı sırtında ambulansa taşıdı.
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Yaralılardan Utku Muharrem Kerman, Ahmet Doğan, Utku Agocuk, Muhammet Emin Genç, Emrah Genç, Fatmanur Genç, Mihraç Genç sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye götürüldü.
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Hastanede tedavi altına alınan Utku Agocuk da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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Diğer 7 yaralının durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
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Kaza nedeniyle yol Sultangazi istikametine tamamen trafiğe kapatılırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
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Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kaza yapan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Belediye ekiplerinin yolu temizlemesinin ardından yol tekrardan trafiğe açıldı.
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Arnavutköy'deki feci kazada can pazarı yaşandı: İki ölü çok sayıda yaralı var
Arnavutköy'de meydana gelen kazada can pazarı yaşandı. İki kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı kazada itfaiye ve sağlık ekipleri yaralılara müdahale etmek için zamanla yarıştı.

Doğum günü kutlamasında silah ve bıçaklar çekildi: Beş yaralı
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Olay saat 23.00 sıralarında İskenderpaşa Mahallesi'nde bulunan düğün salonunda meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre salonda 2 yaşındaki kız çocuğunun doğum günü kutlanıyordu.
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Salonda kutlama yapıldığı sırada iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
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Tartışma büyüyerek kavga dönüştü. Çıkan kavga sokakta da devam ederken E. U. ve E.Y. isimli kişiler silahla, E.S., F.S. ve B.U. isimli kişiler de bıçakla çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
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Sağlık ekpleri yaralıları ambulansla çevre hastanelere götürdü. Polis ekipleri de olayın yaşandığı yerde güvenlik önlemi alarak çalışma yaptı. Polis ekipleri kavgaya karışan O.Z. isimli kişinin de aralarında olduğu çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.
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Doğum günü kutlamasında silah ve bıçaklar çekildi: Beş yaralı
İstanbul Fatih'te iki yaşındaki kız çocuğu için düzenlenen doğum kutlamasında çıkan silahlı, bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı. Polis ekipleri kavgaya karışan çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.


Ceset krokisi alarma geçirdi

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Can pazarı yaşandı

Can pazarı yaşandı

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Doğum günü<br>kutlamasında kan aktı

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