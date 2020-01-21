Gündem Otomobiller kafa kafaya çarpıştı, kazada 6 kişi yaralandı Hamile eşinin yanından ayrılmadı
İZMİR

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı, kazada 6 kişi yaralandı: Hamile eşinin yanından ayrılmadı

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı, kazada 6 kişi yaralandı: Hamile eşinin yanından ayrılmadı

İzmir'in Kiraz ilçesinde, 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 6 kişi yaralandı. Yaralılardan Mehmet Emin Tığ (24), 6 aylık hamile eşi Aslı Tığ'ın (25) yanından sağlık ekibi gelene kadar ayrılmadı. Yaralı çiftin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Hasan Tığ ile eşi Hacer Tığ'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Hasan Tığ ile eşi Hacer Tığ'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında, Kiraz- Ödemiş yolunda meydana geldi. Hasan Tığ (51) yönetimindeki 35 AB 4405 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Hatice Sarı'nın kullandığı 34 HE 9082 otomobille çarpıştı.

DHA
İzmir'in Kiraz ilçesinde, 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 6 kişi yaralandı.

Kazada sürücü Hasan Tığ ile araçtaki eşi Hacer (56), oğlu Mehmet Emin, 6 aylık hamile olan gelini Aslı Tığ (25) ve yakını Abdullah Uysal (61) ile diğer sürücü Hatice Sarı yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

DHA
Yaralılardan Mehmet Emin Tığ (24), 6 aylık hamile eşi Aslı Tığ'ın (25) yanından sağlık ekibi gelene kadar ayrılmadı.
  • Mehmet Emin Tığ, hamile eşi Aslı Tığ'ın başından ayrılmadı. Sağlık ekipleri, 6 yaralıyı ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı.

DHA
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Tedaviye alınan yaralılardan Hasan Tığ ile eşi Hacer Tığ'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Doktor, burnunu kıran saldırganın eşine doğum yaptırdı
GÜNDEM
Doktor, burnunu kıran saldırganın eşine doğum yaptırdı
Taslak metin ortaya çıktı

Taslak metin ortaya çıktı

​İnfaz düzenlemesinde 17 madde şekillendi.
FETÖ elebaşının kuryeliğini yapmış

FETÖ elebaşının kuryeliğini yapmış

İşte FETÖ'nün kilit isminin yakalandığı operasyonun detayları.
15 Temmuzdan yeni görüntüler

15 Temmuz'dan
yeni görüntüler

Darbeciler görev dağılımını böyle yapmışlar.
Faytoncuların<br>25 ton çöpü toplandı

Faytoncuların
25 ton çöpü toplandı

​Büyükada'daki atların bulunduğu alanlar kaldırıldı.
Oy zarfı kaldırılsın

Oy zarfı kaldırılsın

YSK Başkanı Sadi Güven 24 Ocak'ta 7 yıllık süresini tamamlayacak.
13 milyon emekliyi ilgilendiriyor

13 milyon emekliyi ilgilendiriyor

"​Bankaların tek taraflı dayatmalarına izin verilmemeli."
Maaşımızı<br>devlet ödesin!

Maaşımızı
devlet ödesin!

​Gıda ürünlerindeki hilelere karşı ilginç çağrı.
Biyolojik savunma<br>yatırımı güçlenmeli

Biyolojik savunma
yatırımı güçlenmeli

Gizemli virüs yayılıyor: Türkiye'nin atması gereken adımlar var.

Formayı giydi

Formayı giydi

Bilal Başacıkoğlu'nun maliyeti belli oldu.
Türkiye uzun süre<br>bu olayı konuşmuştu

Türkiye uzun süre
bu olayı konuşmuştu

​MİT gözetiminde kazı yapılan 'gizemli ev', turistik mekana döndü.
İki takıma gitmem

İki takıma gitmem

​Rıza Çalımbay'dan dikkati çeken cevap.
Altın için tarihi parçaladılar

Altın için tarihi parçaladılar

​Defineciler kaya kiliseyi kullanılamaz hale getirdi.
Sıfır araba<br>aldığını sandı

Sıfır araba
aldığını sandı

Tamponu boyalı, ön camı değişmiş çıktı.
Sirkeci'den kargo<br>Hakkari'den kaçış

Sirkeci'den kargo
Hakkari'den kaçış

İstanbul Havalimanı'nda kına malzemesi kolisi içinde son anda fark edildi.
CHP, Koç’un iş takipçisi olmuş

CHP, Koç’un iş takipçisi olmuş

Vehbi Koç için rüşvet pazarlığı yaptığı ortaya çıktı.
İstanbul'da<br>kar yağışı başladı

İstanbul'da
kar yağışı başladı

​Meteoroloji'den İstanbullulara saatli uyarı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.