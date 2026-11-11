Otoparktan dikey tarım merkezine

Tarımda teknolojinin yaygınlaşması, geleneksel üretim yöntemlerine alternatif modellerin gelişmesinin de önünü açıyor. Özellikle şehir merkezlerinde kısıtlı alanların üretime kazandırılmasını sağlayan dikey tarım, İstanbul’da yeni bir üretim modeli olarak öne çıkıyor. Genç girişimci Aylin Erdoğan da daha önce otopark olarak kullanılan bir alanı modern tarım tesisine dönüştürerek dikey tarım üretimine başladı. Mart ayında faaliyete geçen tesiste maruldan fesleğene, kişnişten kuzu kulağına kadar 40’a yakın farklı yeşillik yetiştiriliyor. Yeni Şafak olarak, şehir merkezinde tarımsal üretime yeni bir soluk getiren tesisi ziyaret ederek genç girişimcinin çalışmalarını yerinde inceledik.

40’A YAKIN BİTKİ ÇEŞİTLİLİĞİ

İki katlı tesisteki 8 odanın 3’ünde aktif üretim yapılıyor. Yaklaşık 40 bin bitki kapasitesine sahip merkezde marul, fesleğen, taze soğan, kişniş, kuzu kulağı ve zahterin yanı sıra özellikle Asya mutfağında kullanılan özel bitki çeşitleri yetiştiriliyor. Üretimin büyük bölümü restoran ve otellere gönderiliyor. Bitkilerin ihtiyaçlarına göre sıcaklık, nem, sulama, karbondioksit ve besin değerlerinin kontrol edildiğini belirten Erdoğan, “Böylece yılın 365 günü aynı standartlarda üretim yapabiliyoruz” dedi.

YÜZDE 98 SU TASARRUFU

Topraksız üretim yapılan tesiste en dikkat çekici avantajlardan biri su tasarrufu. Devridaimli sulama sistemiyle bitkilere verilen su filtrelenerek yeniden kullanılıyor. Erdoğan, “Geleneksel tarımda bir kilogram marul üretimi için yaklaşık 250 litre su kullanılırken, bizim sistemimizde aynı miktarda ürünü yaklaşık 12,5 litre suyla yetiştirebiliyoruz” ifadelerini kullandı. Kontrollü üretim ortamı sayesinde zararlı böceklerle mücadelede kimyasal ilaç kullanımına ihtiyaç duyulmadığını belirten Erdoğan, bunun ürün kalitesi ve raf ömrüne de olumlu yansıdığını söyledi.

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ÜRÜNLER VATANDAŞLA BULUŞACAK

Ürünlerini şu an ağırlıklı olarak restoran ve otellere ulaştıran Erdoğan, yakın zamanda internet üzerinden doğrudan tüketiciye satışa başlamayı hedeflediklerini belirtti. Farklı Ar-Ge projeleri üzerinde çalıştıklarını söyleyen Erdoğan, ihracat yapmayı ve uzun vadede tıbbi alanda kullanıla-bilecek bitkiler yetiştirmeyi planladıklarını kaydetti.

Evde de yapılabilir

Dikey tarımın yalnızca büyük tesislerde uygulanabilecek bir yöntem olmadığını belirten girişimci Erdoğan, ev tipi hobi kitleriyle balkonlarda veya evlerin içinde de pestisitsiz yeşillik yetiştirmenin mümkün olduğunu söyledi. Küçük ölçekli sistemlerin başlangıçta kurulum ve bakım gerektirdiğini ancak uygun ekipmanlarla ev ortamında da üretim yapılabileceğini ifade etti.

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