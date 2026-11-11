11/11/2026, Çarşamba04:29
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar
Geri

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
41

Bildirimler

Uyuyakaldığı için 09.05'teki saygı duruşunu kaçıran bir kadın gözyaşlarına boğuldu11 Kasım 2026 00:46 ÇarşambaSON DAKİKA
Alevden kaçarken feci olayda hayatını kaybetti11 Kasım 2026 00:28 ÇarşambaSON DAKİKA
Fon soruşturmasında yeni gelişme: Aralarında kritik isimler var 10 Kasım 2026 22:48 SalıSON DAKİKA
Vatandaş CİMER'e şikayet etti: Servis formundaki eksiklik firmaya pahalıya patladı10 Kasım 2026 22:05 SalıSON DAKİKA
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığından Adli Tıp'ın Kozinoğlu raporuna itiraz10 Kasım 2026 19:56 SalıSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
Uyuyakaldığı için 09.05'teki saygı duruşunu kaçıran bir kadın gözyaşlarına boğulduFon soruşturmasında yeni gelişme: Aralarında kritik isimler var Vatandaş CİMER'e şikayet etti: Servis formundaki eksiklik firmaya pahalıya patladıSilivri Cumhuriyet Başsavcılığından Adli Tıp'ın Kozinoğlu raporuna itirazABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran'ı vurmak için artık bombaya ihtiyaç yok

Otoparktan dikey tarım merkezine

Rabia Şenol04:00, 11/11/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Aylin Erdoğan

İstanbul’da daha önce otopark olarak kullanılan alan, genç girişimci Aylin Erdoğan’ın öncülüğünde modern bir dikey tarım tesisine dönüştürüldü. Mart ayında faaliyete geçen merkezde maruldan fesleğene, kişnişten kuzu kulağına kadar 40’a yakın çeşit yetiştirilirken, üretimde yüzde 98’e varan su tasarrufu sağlanıyor.

Tarımda teknolojinin yaygınlaşması, geleneksel üretim yöntemlerine alternatif modellerin gelişmesinin de önünü açıyor. Özellikle şehir merkezlerinde kısıtlı alanların üretime kazandırılmasını sağlayan dikey tarım, İstanbul’da yeni bir üretim modeli olarak öne çıkıyor. Genç girişimci Aylin Erdoğan da daha önce otopark olarak kullanılan bir alanı modern tarım tesisine dönüştürerek dikey tarım üretimine başladı. Mart ayında faaliyete geçen tesiste maruldan fesleğene, kişnişten kuzu kulağına kadar 40’a yakın farklı yeşillik yetiştiriliyor. Yeni Şafak olarak, şehir merkezinde tarımsal üretime yeni bir soluk getiren tesisi ziyaret ederek genç girişimcinin çalışmalarını yerinde inceledik.

40’A YAKIN BİTKİ ÇEŞİTLİLİĞİ

İki katlı tesisteki 8 odanın 3’ünde aktif üretim yapılıyor. Yaklaşık 40 bin bitki kapasitesine sahip merkezde marul, fesleğen, taze soğan, kişniş, kuzu kulağı ve zahterin yanı sıra özellikle Asya mutfağında kullanılan özel bitki çeşitleri yetiştiriliyor. Üretimin büyük bölümü restoran ve otellere gönderiliyor. Bitkilerin ihtiyaçlarına göre sıcaklık, nem, sulama, karbondioksit ve besin değerlerinin kontrol edildiğini belirten Erdoğan, “Böylece yılın 365 günü aynı standartlarda üretim yapabiliyoruz” dedi.

YÜZDE 98 SU TASARRUFU

Topraksız üretim yapılan tesiste en dikkat çekici avantajlardan biri su tasarrufu. Devridaimli sulama sistemiyle bitkilere verilen su filtrelenerek yeniden kullanılıyor. Erdoğan, “Geleneksel tarımda bir kilogram marul üretimi için yaklaşık 250 litre su kullanılırken, bizim sistemimizde aynı miktarda ürünü yaklaşık 12,5 litre suyla yetiştirebiliyoruz” ifadelerini kullandı. Kontrollü üretim ortamı sayesinde zararlı böceklerle mücadelede kimyasal ilaç kullanımına ihtiyaç duyulmadığını belirten Erdoğan, bunun ürün kalitesi ve raf ömrüne de olumlu yansıdığını söyledi.

ÜRÜNLER VATANDAŞLA BULUŞACAK

Ürünlerini şu an ağırlıklı olarak restoran ve otellere ulaştıran Erdoğan, yakın zamanda internet üzerinden doğrudan tüketiciye satışa başlamayı hedeflediklerini belirtti. Farklı Ar-Ge projeleri üzerinde çalıştıklarını söyleyen Erdoğan, ihracat yapmayı ve uzun vadede tıbbi alanda kullanıla-bilecek bitkiler yetiştirmeyi planladıklarını kaydetti.

Evde de yapılabilir

  • Dikey tarımın yalnızca büyük tesislerde uygulanabilecek bir yöntem olmadığını belirten girişimci Erdoğan, ev tipi hobi kitleriyle balkonlarda veya evlerin içinde de pestisitsiz yeşillik yetiştirmenin mümkün olduğunu söyledi. Küçük ölçekli sistemlerin başlangıçta kurulum ve bakım gerektirdiğini ancak uygun ekipmanlarla ev ortamında da üretim yapılabileceğini ifade etti.

Ekonomi
Peynirde yanıltıcı etiketlere sınırlama: Tost ve eritme peynirlerinde kurallar değişti
Ekonomi
Peynir üretiminde yeni dönem: Tamamen yasaklandı etiketlerde artık o ifadeler kullanılmayacak
Gündem
Bakan Uraloğlu: Türkiye, karbon akreditasyonlu havalimanı sayısında dünya ikincisi
Ekonomi
Tarımın Kadın Yıldızları kadın çiftçilerin sesini COP31’de Birleşmiş Milletler Pavilyonu'na taşıdı

Başlıklar :dikey tarımmarulüretim
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Otoparktan dikey tarım merkezine
Aylin Erdoğan
Çerez Tercihleri

Zorunlu çerezler dışındaki tüm kategoriler siz açmadıkça kapalıdır. Seçiminizi dilediğiniz zaman değiştirebilir, verdiğiniz izni geri alabilirsiniz. Çerez Aydınlatma Metni

Zorunlu Çerezler3 çerez

Sitenin çalışması için teknik olarak zorunlu oturum, güvenlik ve yük dengeleme çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

ARRAffinity

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca

kvkk-consent

Çerez tercihinizi saklar.

365 Gün

cf_clearance

Cloudflare güvenlik doğrulamasını saklar.

365 Gün
Her zaman etkin
Analitik Çerezler4 çerez

Ziyaret ve kullanım ölçümü için Google Analytics çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_ga

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün

_gid

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün

_ga_XXXXXXX

Google Analytics oturum durumunu tutar.

730 Gün

_gat

Google Analytics istek sayısını sınırlar.

Oturum boyunca
Pazarlama ve Üçüncü Taraf İçerik5 çerez

Reklam ölçümü ve gömülü üçüncü taraf içerikler için çerezler (Facebook Pixel, YouTube, Google Ads).

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_fbp

Facebook Pixel reklam ölçümü ve yeniden pazarlama için kullanılır.

90 Gün

GPS

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

YSC

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

VISITOR_INFO1_LIVE

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

180 Gün

_gcl_au

Google Ads dönüşüm ölçümü için kullanılır.

90 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet