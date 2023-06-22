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Otoyolda fırlayan taş sürücünün ölümüne neden oldu

Ankara'da 38 yaşındaki pilot Saygın Doğan, otoyolda otomobiliyle seyir halindeyken karşı yoldan bir aracın geçişi sırasında fırlayan taşın isabet etmesi sonucu hayatını kaybett

12:55 . 22/06/2023 Perşembe
DHA
Ankara

Ankara

Kaza, dün akşam saatlerinde Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan ilçesi mevkisinde meydana geldi. Türk Hava Yolları'nda kaptan pilot olan
Saygın Doğan
, kardeşleri Simge (34) ve Sezgi Doğan (38) ile Ankara'da yaşayan babaannesini ziyaret ettikten sonra İstanbul'a dönmek için yola çıktı. Saygın Doğan, yönetimindeki 34 NS 5850 plakalı otomobiliyle otoyolda seyir halindeyken, karşı şeritten bir aracın geçişi sırasında fırladığı tahmin edilen taş aracın üzerine geldi. Otomobilin ön camını kırıp içeriye giren taş, Saygın Doğan'a isabet etti. Kontrolden çıkan otomobil de savrularak bariyere çarptı.

Kazada, taşın isabet ettiği Saygın Doğan, feci şekilde hayatını kaybetti. Yanında bulunan kardeşleri Simge ve Sezgi Doğan ise yaralandı. Yaralı kardeşler çağrılan sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Kahramankazan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İki kardeşin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis ve jandarma ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. Pilot Saygın Doğan'ın cenazesi, incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Doğan'ın ölümüne neden olan ve bir kamyondan yola düştüğü tahmin edilen taşın, bir aracın geçişi sırasında fırlamış olabileceği belirtildi. Evli ve 1 çocuk babası olan Doğan'ın cenazesi, yarın Adana'da düzenlenecek cenaze töreni ardından toprağa verilecek.



#Ankara
#Kahramankazan
#Saygın Doğan
28 dakika önce
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