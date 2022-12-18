Gündem Otoyolda tehlikeli hareketler yapan TIRın şoförü alkollü çıktı
İSTANBUL

Otoyolda tehlikeli hareketler yapan TIR'ın şoförü alkollü çıktı

Silivri'de, otoyol üzerinde zikzaklar çizerek ilerleyen TIR, trafikteki sürücülere zor anlar yaşattı. Hadımköy girişinde diğer araç sürücüleri tarafından durdurulan TIR'ın şoförü, olay yerine gelen polisin yaptığı ölçümde 2.42 promil alkollü çıktı. TIR şoförünün yolda yaptığı tehlikeli hareketler kameraya yansıdı.

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Haber Merkezi DHA
Otoyolda tehlikeli hareketler yapan TIRın şoförü alkollü çıktı
TIR şoförünün yolda yaptığı tehlikeli hareketler kameraya yansıdı.

Cuma günü saat 16.30 sıralarında TEM Otoyolu Selimpaşa mevkisinden Mahmutbey istikametine zikzaklar çizerek ilerleyen TIR, trafikteki araçları tehlikeye attı. TIR'ın yolu tamamen kapatacak şekilde yaptığı tehlikeli hareketlere yoldaki sürücüler tepki gösterdi.

İddiaya göre, Hadımköy girişinde yoldaki sürücüler tarafından durdurulan TIR şoförü Hüseyin Can, çıkan tartışma sırasında darbedildi. Bunun üzerine olay yerine polis ekibi istendi.

TIR ŞOFÖRÜ 2.42 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Şehit Şakir Koç Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'nden olay yerine sevk edilen polis ekibi, TIR şoförü Hüseyin Can'ı kafa ve yüz kısımlarından darbedilmiş olarak buldu. Alkol ölçümü yapılan Hüseyin Can'ın 2.42 promil alkollü olduğu belirlendi.

Olay yerine istenen ambulansla hastaneye sevk edilen Hüseyin Can'a; yasal sınırın üzerinde alkollü araç kullanmaktan 1823 TL, sürücü belgesi bulundurmamaktan 427 TL olmak üzere toplam 2 bin 250 TL para cezası uygulandı.

Sürücü belgesine 6 ay süreyle el konulan Hüseyin Can'ın kullandığı araç ise trafikten menedildi. Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan TIR şoförünün, darp konusunda ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten adli işlem yapılması için Büyükçekmece Polis Merkez Amirliği'ne teslim edildiği bildirildi.

Evinin garajında öyle bir şey yaptı ki: 800 saat sürdü görenler şaştı kaldı
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Sosyal medyada ortaya çıkan ilginç görüntülere her gün bir yenisi daha ekleniyor.
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Bunlara son olarak ABDden gelen bir görüntü damga vurdu.
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Genç bir adam evinin garajını imalathaneye çevirip ilginç bir çalışma için kolları sıvadı.
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Günler süren hazırlık sonunda çalışmalar başladı.
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Adam Koekkoek isimli bir ahşap ustası evinin garajında öyle bir şeye imza attı ki görenler gözlerine inanamadı.
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İlk olarak evinin garajını imalathaneye çeviren usta 800 saatte inanılmazı başardı.
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Yani eserini yaklaşık olarak 30 küsür günde tamamladı.
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ABDnin Oregon eyaletinde yaşayan ahşap ustası Adam Koekkoek, evinin garajında kano yaptı.
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Çalışmaların her adımını saniye saniye kaydeden adam bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı.
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Sedir ağacından hazırlanan kanonun son hali görenleri büyüledi.
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Genç adamın kano denemeleri de başarıyla gerçekleşti.
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İşte kanonun adım adım yapım aşamaları..
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Evinin garajında öyle bir şey yaptı ki: 800 saat sürdü görenler şaştı kaldı
Evinin garajında öyle bir şey yaptı ki: 800 saat sürdü görenler şaştı kaldı
İnsanoğlu zekasıyla her geçen gün şaşırtmaya devam ediyor. Son olarak ABD'de yaşayan genç bir adam evinin garajında öyle bir şey yaptı ki görenler şaştı kaldı. İmalathaneye çevirdiği küçücük alanda yaptığı şey milyonlarca kişi tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. Genç adamın 800 saatte yaptığı inanılmaz esere yorum yağıyor. Ayrıntılar haberimizde...

Bir günlüğüne ziyarete açıldı İstanbullular akın etti: Sokaklar dolup taştı uzun kuyruklar oluştu
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1454 yılında Fatih Fenerde kurulmuş, tarihin en eski ve görkemli okulları arasında yer alan Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi, 1 günlüğüne ziyaretçilere açıldı.
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Geçen yıl da düzenlenen yeni yıl kermesi için açılan okula, kimi fotoğraf çekmek, kimi bir şeyler satın almak, kimi de mimariyi görmek için geldi.
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Kermes için gelenler hem araç hem de yaya trafiği oluşturdu. Kuyruk, okulun bulunduğu Sancaktar Yokuşunun sonuna kadar uzandı.
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Okul bahçesinde ve sokakta sıra bekleyenler arasında da zaman zaman gerginlik yaşandı. Okulun içinde de yoğunluk oldukça fazlaydı.
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Okulun çevresindeki yoğunluk havadan da görüntülendi. Kermes için Gaziantepte gelen Burak Tazeoğlu, Gaziantepten geliyorum. Bunun olduğunu bildiğim için katıldım. Sabah 7de evden çıktım, 7den beri yoldayım, bir 3 saattir de buradayım kalabalıkta. Hala giremedik, bu gidişle de zor gireceğiz. Çok kalabalık araba ve insan ilerleyemiyor. Buraya 3üncü gelişim ama içeriye girememiştim dedi.
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Özlem Şensoy da 2 saat 5 dakikadır bekliyoruz. İlk defa gezeceğiz, ziyarete kapalı bir her olduğu için yılda bir defa bunun için açılıyor. Heyecanlıyız. Ben mimari dokuyu merak ediyorum. Dışarıdan çok görkemli ve her zaman önünden geçerken etkilendiğim bir yer. İçerisi nasıl mimarisi nasıl onu merak ediyorum diye konuştu.
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Hakan Tunç da 1 buçuk saattir bekliyoruz. Aşağı ana yoldan başladı sıra. Hep kapısına kadar gelip fotoğraflarını çektik. Onun dışında içeriye girememiştik. İlginç şeyler görürsek alacağız yoksa fotoğraf çekeceğiz ifadelerini kullandı. Kermesteki satıcılardan Madlen Kapu da Hepsi el emeği el örgüsü işlerim var. Ziyaretçilere sunmaya geldik. İlgi güzel kalabalık bayağı. Girmekte de zorlanıyorlarmış dedi
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Bir günlüğüne ziyarete açıldı İstanbullular akın etti: Sokaklar dolup taştı uzun kuyruklar oluştu
Halk arasında 'Kırmızı Mektep' olarak bilinen Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi bir günlüğüne ziyaretçilere açıldı. Ziyarete gelenler, kapıda uzun kuyruklar oluşturdu, sokaklar dolup taştı.

Kadıköy’de otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: Kaçan sürücü dakikalar sonra geri geldi
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Kaza, saat 04.00 sıralarında İstanbul Çevre Yolu Fikirtepe mevkisinde meydana geldi.
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Edirne istikametine seyir halinde olan ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 RJ 6725 plakalı otomobil bariyerlere çarptı.
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Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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İtfaiye ve sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde, kaza yapan otomobilin içinde kimsenin olmadığı görülürken, sürücünün olay yerinden kaçtığı iddia edildi.
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Ekipler büyük çapta hasarlı olan otomobil çevresinde inceleme yaparken, kazadan dakikalar sonra beliren bir kişi, sürücü olduğunu ileri sürdü.
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Ambulansa binen bu kişinin herhangi bir yarasının olmadığını fark eden polis ekipleri, durumu şüpheli bularak inceleme başlattı. Polisin kaza ile ilgili incelemesi sürüyor.
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Kadıköy’de otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: Kaçan sürücü dakikalar sonra geri geldi
Kadıköy, İstanbul Çevre Yolu'nda seyir halindeki otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle bariyerlere çarparak kaza yaptı. Kazanın ardından sürücünün kaçtığı iddia edilirken, dakikalar sonra olay yerine gelen kişi, sürücü olduğunu ileri sürerek ambulansa bindi. Bu durumu şüpheli gören polis inceleme başlattı.


Oda Başkanıdenetime çıktı

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denetime çıktı

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'EYT'de teknik çalışmalar son aşamada. Asgari ücrette salı günü uzlaşı sağlanacağına inanıyorum.'

​Diplomatik kaynaklar: Libya ile Mısır bir an önce diyalog süreci başlatmalı.

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İşte Trabzonspor'un borcu

İşte Trabzonspor'un borcu

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800 saat sürdü: Görenler şaştı kaldı.

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​İmamoğlu'na altılı masadan veto.

Sokaklar dolup taştı uzun kuyruklar oluştu.

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