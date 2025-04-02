Otoyollarda 8 Nisan’a kadar sıkı tedbir

Ramazan Bayramı tatili süresince trafik tedbirleri 8 Nisan tarihine kadar devam edecek. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından trafik tedbirlerine dair bilgilendirme mesajı yayımladı. Trafik tedbirleri kapsamında, 47 bin 749'u polis, 21 bin 262'si jandarma olmak üzere, toplam 69 bin 11 personelin görev başında olduğunu dile getiren Yerlikaya, bayram trafiğine yönelik denetimlerin 8 Nisan’a kadar süreceğini belirtti.

Yerlikaya, “Bayram tatilinin 3. Günü (dün) trafik ekiplerimizce 528 bin 654 araç denetlendi. 27 bin 387 araca hız ve radar işlemi, 29 bin 616 araca ise diğer işlemler yapıldı” dedi. Yerlikaya, bayram tatilinin ilk 3 gününde emniyet kemeri kullanmadan seyahat eden 17 bin 427 sürücüye işlem yapıldığını ifade etti. Yerlikaya, bayramın 3’üncü gününde 663 trafik kazası meydana geldiğini; 8 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 120 kişinin de yaralandığı açıkladı. Yerlikaya, tatilinin ilk 3 gününde trafik kazaları nedeniyle 27 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 bin 619 kişinin yaralandığını aktardı.