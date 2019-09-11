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DİYARBAKIR

Oturma eylemi yaparken babasının ölüm haberini aldı

Diyarbakır annelerinin HDP il binası önündeki oturma eylemine katılan, S. Çetinkaya'nın kuzeni Aysel Bozkurt, hastanede tedavi gören babasının ölüm haberini alınca baygınlık geçirdi.

Haber Merkezi AA IHA
Fenalaşan Aysel Bozkurt'a sağlık görevlileri müdahale etti.
Fenalaşan Aysel Bozkurt'a sağlık görevlileri müdahale etti.

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül’de HDP il binasına gelerek oturma eylemi başlatan ilk aile olan Şahap Çetinkaya’nın kardeşi hastanede hayatını kaybetti. ’Başlarım sizin Kürdistan davanıza’ diyerek eylemin sembol ismi haline gelen Aysel Bozkurt, eylem sırasında babasının ölüm haberini alınca fenalaştı.

"BAŞLARIM SİZİN KÜRDİSTAN DAVANIZA" SÖZLERİ İLE SEMBOL OLMUŞTU

  • Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül’de HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelen Şahap Çetinkaya’ya yeğeni Aysel Bozkurt da destek vermiş, Bozkurt HDP’lilerle girdiği tartışmada 'Başlarım sizin Kürdistan davanıza, sizin çocuğunuz hangi özel okulda okuyor, eşiniz hangi plajda’ diyerek eylemin sembol ismi haline gelmişti.

DHA
Fenalaşan Aysel Bozkurt'a sağlık görevlileri müdahale etti.

ACI HABERİ ALINCA BAYGINLIK GEÇİRDİ

Amcasına destek vermek için bugün de HDP il binası önüne gelen Bozkurt, hastanede tedavi gören babasının ölüm haberini aldı. Babası Celal Çetinkaya’nın ölüm haberini alan Aysel Bozkurt, sinir krizleri geçirip fenalaştı. HDP il binası önünde feryadı yürekleri dağlayan Aysel Bozkurt, sağlık ekipleri tarafından sakinleştirildi. Bozkurt, sakinleştikten sonra cenaze işlemleri için taksi ile hastaneye gitti.

Oturma eylemi yaparken babasının ölüm haberini aldı
OYNAT 01:09
Oturma eylemi yaparken babasının ölüm haberini aldı
Diyarbakır annelerinin HDP il binası önündeki oturma eylemine, kaçırılan kuzeni S. Çetinkaya için katılan Aysel Bozkurt, hastanede tedavi gören babasının ölüm haberini alınca baygınlık geçirdi.


Diyarbakır'ı inleten isyan: Başlarım sizin Kürdistan davanıza
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Diyarbakır'ı inleten isyan: Başlarım sizin Kürdistan davanıza
Diyarbakır'da cuma gününden beri oğulları Süleyman Çetinkaya'dan haber alamayan aile, evlatlarının dağa kaçırıldığını iddia ederek HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlattı. HDP'liler oturma eylemi yapan aileye saldırarak kısa süreli tartışma çıktı. Kaçırılan Süleyman Çetinkaya'nın amcasının kızı Aysel Bozkurt, çocuğa akşama kadar kayyum olaylarında götürüp oturma eylemlerinde çocuğa her şeyi yaptırdıklarını söyledi. 'Yeter artık, bizim artık HDP'ye verecek çocuklarımız yok' diyen Bozkurt, 'Başlarım sizin Kürdistan davanıza' ifadelerini kullandı.


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