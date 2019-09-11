Oturma eylemi yaparken babasının ölüm haberini aldı

Diyarbakır'ı inleten isyan: Başlarım sizin Kürdistan davanıza

Diyarbakır'da cuma gününden beri oğulları Süleyman Çetinkaya'dan haber alamayan aile, evlatlarının dağa kaçırıldığını iddia ederek HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlattı. HDP'liler oturma eylemi yapan aileye saldırarak kısa süreli tartışma çıktı. Kaçırılan Süleyman Çetinkaya'nın amcasının kızı Aysel Bozkurt, çocuğa akşama kadar kayyum olaylarında götürüp oturma eylemlerinde çocuğa her şeyi yaptırdıklarını söyledi. 'Yeter artık, bizim artık HDP'ye verecek çocuklarımız yok' diyen Bozkurt, 'Başlarım sizin Kürdistan davanıza' ifadelerini kullandı.