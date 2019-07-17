Yolları önceden kesişmiş: Ayaz çocuk ve Şehit Karaman fotoğraf çekilmiş

Tunceli’nin Ovacık ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından araziye döşenen EYP'nin patlaması sonucu 8 yaşındaki Ayaz ve kardeşi 4 yaşındaki Nupelda hayatını kaybetmişti.

İki çocuğun ölümü Türkiye'yi yasa boğmuş, Güloğlu kardeşlerin ailesinin yaşadığı üzüntüye milyonlarca vatandaş ortak olmuştu.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, o ölümle ilgili yeni bir ayrıntıyı sosyal medya hesabından paylaştı.

Ayaz çocuk, Şehit Astsubay'ın kucağında

Ağar, Twitter hesabından "Biri çocuk, biri yiğit. İkisi de Şehit! Biri Ayaz. Kardeşi Nupelda ile dün Ovacık’ta PKK mayınına basarak şehit düşen çocuk. Diğeri 18Nisan2017 Pülümür’de düşen helikopterimizde şehit olan 12Mehmetçik’ten biri Astsb.Yavuz Selim Karaman. Meğer onların yolları çok önceden kesişmiş!" notuyla iki ismin birlikte çekildiği fotoğrafı paylaştı.

Biri çocuk, biri yiğit.

İkisi de Şehit!

Biri Ayaz. Kardeşi Nupelda ile dün Ovacık’ta PKK mayınına basarak şehit düşen çocuk.

Diğeri 18Nisan2017 Pülümür’de düşen helikopterimizde şehit olan 12Mehmetçik’ten biri Astsb.Yavuz Selim Karaman.

Meğer onların yolları çok önceden kesişmiş! pic.twitter.com/a9aw8RwyiE — Abdullah Ağar (@abdullahagar2) 17 Temmuz 2019