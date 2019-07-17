Gündem Yolları önceden kesişmiş Ayaz çocuk ve Şehit Karaman fotoğraf çekilmiş
İSTANBUL TUNCELİ

Ovacık'ta hayatını kaybeden Ayaz'ın şehit askerle fotoğrafı

Yolları önceden kesişmiş: Ayaz çocuk ve Şehit Karaman fotoğraf çekilmiş

Tunceli'nin Ovacık İlçesi’nde PKK'lı teröristlerce yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden 4 yaşındaki Nupelda ve 8 yaşındaki Ayaz Güloğlu kardeşler Türkiye'yi ağlatmıştı. Hayatını kaybeden Ayaz'ın, 18 Nisan 2017'de Pülümür'de düşen helikopterde şehit düşen Astsubay Yavuz Selim Karaman ile çekildiği fotoğraf ortaya çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Geçtiğimiz gün EYP patlamasında hayatını kaybeden Ayaz ve 2017'de şehit düşen Astsubay Karaman'ın birlikte çekildiği fotoğraf.
Geçtiğimiz gün EYP patlamasında hayatını kaybeden Ayaz ve 2017'de şehit düşen Astsubay Karaman'ın birlikte çekildiği fotoğraf.

Tunceli’nin Ovacık ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından araziye döşenen EYP'nin patlaması sonucu 8 yaşındaki Ayaz ve kardeşi 4 yaşındaki Nupelda hayatını kaybetmişti.

İki çocuğun ölümü Türkiye'yi yasa boğmuş, Güloğlu kardeşlerin ailesinin yaşadığı üzüntüye milyonlarca vatandaş ortak olmuştu.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, o ölümle ilgili yeni bir ayrıntıyı sosyal medya hesabından paylaştı.

Ayaz çocuk, Şehit Astsubay'ın kucağında

Ağar, Twitter hesabından "Biri çocuk, biri yiğit. İkisi de Şehit! Biri Ayaz. Kardeşi Nupelda ile dün Ovacık’ta PKK mayınına basarak şehit düşen çocuk. Diğeri 18Nisan2017 Pülümür’de düşen helikopterimizde şehit olan 12Mehmetçik’ten biri Astsb.Yavuz Selim Karaman. Meğer onların yolları çok önceden kesişmiş!" notuyla iki ismin birlikte çekildiği fotoğrafı paylaştı.

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