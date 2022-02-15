Öyle bir ilan verdi ki gören telefona sarılıyor.

Adana’nın Kozan ilçesinde bir gencin "Kozan Kaymakamına komşu olmak ister misiniz" diyerek bir internet sitesine verdiği kiralık ev ilanını, 1 günde 500 kişi gördü, çok sayıda kişi aradı.

SEVİLEN KAYMAKAMA KOMŞU OLMAK İSTİYORLAR



21 yaşındaki Arda Eker, Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam’ın ilçede çok sevildiğini ve herkesle diyaloğu nedeni ile dikkat çekmek adına internet sitesine "Kozan Kaymakamına komşu olmak ister misiniz?" başlığıyla kiralık ev ilanı verdiğini söyledi.

İLAN ÇOK DİKKAT ÇEKTİ

Şıh Efendi Bulvarında bulunan 7. kattaki 4 1 evin Kaymakam Gürçam’ın konutuna 50 metre mesafede bulunduğunu belirten Eker, "İlanımız ’Kozan Kaymakamımız Şafak Gürçam’a komşu olmak ister misiniz’ dedik. İlan çok dikkat çekti. Evin özelliği Kaymakama komşu olmaları. Bir günde 500’e yakın kişi ilanı gördü. Yıllık 12 bin TL kira isteniyor ama biraz kirayı düşüreceğiz gibi. Kaymakam bey aramadı. Arasa mutlu oluruz. Yaptığı hizmetlerden memnunuz. Kaymakam çok seviliyor. Komşu olmak istiyorlar. Çok seviyorlar kaymakamı" diye konuştu.

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FOTOĞRAF 7 İstanbulluların, hafta içi ve hafta sonu günün her saatinde uğrak noktası olan Kuzguncuk parkı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından iddiaya göre zemin güçlendirme çalışmaları nedenleriyle panel çitlerle kapatıldı. Geçen bu bir aylık süre zarfında İBB’li yetkililer tarafından boğaz manzaralı park alanında herhangi bir çalışma başlatılmadığı görüldü. Mahalle sakinleri, parkın kapatılmasına ve yenileme çalışmalarının başlanmamasına tepki gösterdi. Sahil şeridi boyunca etrafı panel çitlerle çevrilen Kuzguncuk parkı dron ile havadan görüntülendi.<br> İstanbul Büyükşehir belediyesi tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmazken Kuzguncuk parkının kapatıldığı panel çitlere, “Park, sert zeminlerde güçlendirme çalışması nedeniyle geçici bir süreliğine kapatılmıştır. Sizleri en kısa sürede güvenli bir şekilde parkla buluşturmak için İBB’nin diğer birimleri ile birlikte çalışmalarımız devam etmektedir” yazılı pankart asıldığı görüldü.<br> “Büyükşehir’in pankartları asmasında gecikme oldu”<br><br>Kuzguncuk Mahalle Muhtar Ali Faik Kaptan, “Parkın zemininde bir problem olduğu için altyapı projeleri onunla ilgili tespitlerini yaptı. Proje üzerine çalışılıyor. Hem Paşa limanındaki hem Kuzguncuk Parkında da bilgilendirici pankartlar Büyükşehir Belediyesi tarafından asıldı. Sanıyorum yaza kadar bitirilecek, yapılacak. Büyükşehir’in pankartları asmasında bir gecikmesi oldu. Dostlarımız, beni tanıyanlar tarafından da bana çokça soru geliyor. Muhtarlığımızın sayfasında da paylaştık. Zeminde ufak bir problem var. O yapıldıktan sonra parkımız açılacak. Pankartta biraz gecikme oldu, asılması için epey zorlandık ancak pankartı astırdık. Tüm kamunun, halkımızın bu konu da bilgilendirmesi lazım” dedi. “İnşallah yaza kadar açılır umutla bekliyoruz”<br><br>Vatandaşlardan Halil Dipçi ise “Herhangi bir çalışma olacaksa en kısa zamanda yaza kadar olması lazım. Çünkü milletin yazın en azından sahilleri kullanması gerekiyor. En azından bu bizim açımızdan önemli. Çünkü bizim bir hava alabileceğimiz fazla bir yer kalmadı. Bir tek sahil kenarları kaldı. İnşallah yaza kadar açılır umutla bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Üsküdar'daki Kuzguncuk Parkı kayıyor: Etrafı çitlerle çevrildi Üsküdar'da bulunan Kuzguncuk Parkı İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kapatıldı. Boğaz manzaralı parkın zemin kısmında kayma olduğu için kapatıldığı iddia edildi. Panel çitlerle kapatılan Kuzguncuk parkı havadan görüntülendi. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 11 İstanbul Büyüksehir Belediyesi bağlı arıtma tesislerinden Haliç'e koyu renkteki suyun deşarj edilmesi görüntülendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri bir yandan Kağıthane deresi üzerinde temizlik çalışmaları yaparken bir yandan ise artıma tesislerindeki suyun tekrar denize deşarj edildiği havadan çekilen görüntülerde gözler önüne serildi. Haliç kıyılarının balçıkla büründüğü havadan çekilen görüntülere yansıdı. Kıyı şeridinin büyük bir kısmı siyaha bürünmüş gözüküyor. İBB tarafından Haliç'teki renk değişimine mevsimsel yağışlar ve eriyen kar sularının sebep olduğu açıklanmıştı. Vatandaşlar ise Haliç'in kirliliğinden şikayet ederek bir an önce temizleme çalışmalarının yapılmasını istedi. \"Haliç'in temizliği yetersiz\"<br><br>Haliç'ten kötü kokuların halen geldiğini belirten Erdoğan Yıldız, “Bu bölgede kanaldan atılan atık sular var. Batık tekneler var İBB bunları temizlesin. Haliç'in temizliği yetersiz orada batık kullanılmayan tekneler var. Bunlar sirkülasyonu zorluyor. Bölgeden denize akıtılan sular vardır. Vatandaşlar kullandıkları malzemelerin çöplerini Haliç'e atıyor. Haliç sahillerinde belirli bölgelerde halen kötü kokular geliyor\" dedi. \"Haliç'e kirli su atıklarını bırakıyorlar\"<br><br>Haliç'e atık su bırakıldığını vurgulayan Emircan Derdiok, “Yaklaşık 2 yıldır Haliç civarında dolaşıyorum. Eskiden kirlilik hiç yoktu tertemizdi. Sular gayet berraktı balıklar yüzüyordu. Şuanda halen kötü kolar geliyor. Haliç'e kirli su atıklarını bırakmaya devam ediyorlar. Buradaki temizleme botu yetmiyor. İzmaritler çöpler, şişeler ne ararsan bulmak mümkün su da zaten çok bulanık gözüküyor\" diye konuştu. \"Yazın çok kötü kokuyor\"<br><br>Atakan uzun, \"Eskiden su daha berraktı, şimdi suyun üzerinde kirlilik tabakası bulunuyor. Bildiğim kadarıyla filtreleri kaldırdılar, bu nedenle kötü kokuyor. Arkadaşlarımla daha öncede bu konuyu konuştum, Haliç'in kirliliğinden dolayı çok rahatsız oluyoruz. Şuan rüzgar olduğu için pek belli olmuyor ama yazın çok kötü kokuyor\" diyerek sözlerini tamamladı. Haliç'te korkutan görüntü: İBB'ye bağlı arıtma tesislerinden koyu renkte su deşarj ediliyor İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı tesislerden Haliç'e akan koyu renkli su, kameraya yansıdı. Kirlilik ve kötü kokudan dolayı şikayetçi olan vatandaşlar bir an önce temizleme çalışmalarının yapılması gerektiğini ifade etti.

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