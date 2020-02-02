Gündem Oynadığı tabancanın kazara ateş alması sonucu vurulan genç öldü
3. SAYFA KOCAELİ

Oynadığı tabancanın kazara ateş alması sonucu vurulan genç öldü

Oynadığı tabancanın kazara ateş alması sonucu vurulan genç öldü

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde babasına ait tabancayla oynadığı sırada kazara ateş alması sonucu ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Haber Merkezi AA
Babasının silahıyla oynarken kendini vurdu.
Babasının silahıyla oynarken kendini vurdu.

Alınan bilgiye göre, Değirmendere Yalı Mahallesinde ikamet eden A.B.B. (17), babası emekli Astsubay A.T.B'ye ait tabancayla odasında oynadığı sırada silah kazara ateş aldı.

Silah sesini duyarak odaya giren ağabeyi, karnından vurulan kardeşini kanlar içinde görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

DHA
Tabancayla oynayan genç kendini vurdu.
  • Kaldırıldığı Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesinde ameliyata alınan genç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay sırasında evde bulunmayan gencin anne ve babası, çocuklarının vurulduğunu öğrenince hastaneye geldi.

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