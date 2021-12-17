Oyun konsolunda dev pazar: 2022’de 81 milyar dolara ulaşacak

Gelecek yıl 50'nci yaşını kutlamaya hazırlanan oyun konsolu pazarındaki oyuncu sayısının 900 milyonu bulması, oyuncu başına elde edilecek gelirin de ortalama 92 dolara çıkması bekleniyor. Bu tutar PC oyuncularında 23 dolar, cep telefonu üzerinden oyun oynayanlarda da 50 dolar seviyelerinde bulunuyor.

2022'de konsol pazarı gelirlerinin 59 milyar dolarının yazılım satışlarından elde edileceği, bu tutarın da 10 milyar doları aşkın bölümünü abonelik ücretlerinin oluşturacağı tahmin ediliyor.

Pazardaki yazılım satışlarının 2025 yılında 70 milyar dolara ulaşması öngörülüyor. Bu süreçte, dijital oyun satın almalarının (indirme, üyelik, game pass ve uygulama içi ödemeler dahil) toplam satışlardaki oranının yüzde 65’ten yüzde 84’e çıkması bekleniyor.

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Konsol oyuncularının 2022’de 200 milyonu aşkın multiplayer ve oyun aboneliği olacağı öngörülüyor. 2025 yılında bu aboneliklerden elde edilecek gelirin 11 milyar doları bulması tahmin ediliyor. Pazarda öngörülen büyümede oyunların cep telefonları üzerinden oynanan versiyonlarının artmasının da rolü büyük olacak. "Cross-play" denilen bu durum sayesinde popüler oyunlardan Call of Duty’nin mobil versiyonunun 200 milyon aktif kullanıcıya ve günlük 30 milyon aktif oyuncuya ulaşacağı tahmin ediliyor.

Her yaştan oyuncu var

Açıklamada görüşlerine yer verilen Deloitte Türkiye Teknoloji Medya ve Telekomünikasyon Endüstrisi Lideri Metin Aslantaş, "Oyun konsolu pazarı her gün hızla büyüyor. ABD’de 14-24 yaş arası grubun büyük bölümü gamingi televizyon ve stream yayın izlemekten bile daha öncelikli eğlence aracı olarak gördüklerini söylüyor. Milenyum ve X kuşaklarının yanı sıra, 40’lı-50’li yaşlardaki eski oyuncular da konsol oyunlarıyla olan bağlarını koparmıyorlar. Hem yazılım hem abonelik olmak üzere sektörde çift taraflı büyüme görülüyor." ifadelerini kullandı.

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FOTOĞRAF 12 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınan bilgiye göre, deniz ve kara ulaşım imkanlarıyla Türkiye'yi Kafkaslar, Orta Asya ve İran'a açılan ana güzergah üzerinde olan Rize, kalkınmada öncelikli iller arasında yer alıyor.​ Hayata geçirilen önemli kara yolu yatırımlarıyla Rize'nin potansiyeli artırılırken aynı zamanda şehir içi, bölgesel ve uluslararası ulaşım standardı da yükseliyor. Bu kapsamda, Rize'yi Erzurum'a bağlayan tek yol standardındaki güzergahın Karadeniz Sahil Yolu İyidere mevkisinden İkizdere ilçesi çıkışına kadar uzanan kesimi, 37,9 kilometre uzunluğunda, 2x2 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol olarak projelendirildi. Karadeniz ile Doğu Anadolu arasında yaz-kış ulaşım sağlayan Ovit Tüneli'nin de yer aldığı kuzey-güney aksında bulunan proje bünyesinde, toplam 10,6 kilometre uzunluğunda 6 çift tüp tünel, toplam 177 metre uzunluğunda 4 tek köprü, 992 metrelik 6 çift köprü ve 2 köprülü kavşak bulunuyor. Daha önce yapılan çalışmalarla 27,2 kilometrelik kesimi bitirilen projede, 850 metrelik çift tüplü Hurmalık-1 Tüneli, 720 metrelik Hurmalık-2 Tüneli ile Hurmalık-1 giriş-çıkış köprüleri ve bağlantı yollarından oluşan 3,6 kilometrelik kesim de trafiğe açılarak, yolun toplamda 30,8 kilometrelik bölümü bölünmüş yol standardında tamamlandı. Proje ticaret ve turizm açısından hareketlilik kazandıracakOvit Dağı geçişinde inşa edilen ve ülkenin trafiğe açık en uzun tüneli olan Ovit Tüneli ile ulaşım standardı yükseltilen güzergahta gerçekleştirilen bölünmüş yol, köprü, tünel, viyadük çalışmalarıyla, Karadeniz sahilinden iç kesimlere ve güneydoğuya uzanan kuzey-güney aksında daha hızlı, daha ekonomik ve daha konforlu ulaşım imkanının tesis edilmesi amaçlandı. Bölgeye ticaret ve turizm açısından hareketlilik kazandıracak projeyle sert geçen kış mevsimi şartlarının ulaşıma etkisi en aza indirilirken, trafiğin güvenli akışıyla can ve mal güvenliği sağlandı.​​Hurmalık tünelleri ve bağlantı yollarının hizmete sunulmasıyla 4,6 kilometrelik mevcut yol 1 kilometre kısalarak 3,6 kilometreye düşürülerek, zamandan 12,5 milyon lira, akaryakıttan 4,5 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 17 milyon lira tasarruf edilecek, karbon emisyon miktarında da 2 bin 830 ton azalma gerçekleşecek. Yapımı, tasarımı ve kontrolünde yüzde 100 yerli ve milli kaynakların kullanıldığı projeyle ayrıca, önemli turizm ve sanayi merkezlerine ulaşım kolaylığı sağlandı. Salarha Tüneli ve bağlantı yolları da 4 Eylül'de hizmete alınacakRize kent merkezi ile Salarha Vadisi'ni kavuşturan Salarha Tüneli ve bağlantı yollarının yapılmasıyla Rize Güney Çevre Yolu ile Küçükçayır il yolu arasındaki bağlantı sağlanarak 70 yıllık hayal gerçekleşti. Rize'nin kuzey ve güneyini en yakın istikamette birleştiren yaklaşık 3 bin metre uzunluğundaki çift tüp Salarha Tüneli ile mevcut güzergah 8,75 kilometre kısalacak. Taşıt trafiğine 2x2 şeritli hizmet verecek Salarha Tüneli ve bağlantı yolarında, toplam 230 metre uzunluğunda 3 ön germeli kiriş sistemine sahip köprü bulunuyor.​​Projenin toplam uzunluğu 4,30 kilometre bölünmüş yol olup yaklaşık 3 bin metre uzunluğuna sahip çift tüp Salarha Tüneli ile bağlantı yolları tamamlanarak 4 Eylül'de hizmete sunulacak. Salarha Tüneli ve bağlantı yollarının yapımı, tasarımı ve kontrolünde yüzde 100 yerli ve milli kaynaklar kullanıldı.Projeyle doğu-batı koridorundaki Rize Güney Çevre Yolu ile Kuzey-Güney koridorundaki Küçükçayır il yolu arasındaki bağlantı sağlanacak. Hızlı ve güvenli trafik akışıyla önemli turizm ve sanayi merkezlerine ulaşımda kolaylık sağlayan Salarha Tüneli ve bağlantı yollarıyla mevcut mesafe 8,75 kilometre kısalacak. Bu durum, zamandan elde edilecek 15 dakikalık kısalmanın yanı sıra 46 milyon liralık tasarrufla ülke ekonomisine katkı sağlayacak. Yüzde 100 yerli ve milli kaynaklar: İki dev proje hizmete giriyor Rize'de bugün "İyidere-İkizdere Yolu ve Tünelleri", 4 Eylül Cumartesi günü de "Salarha Tüneli" hizmete açılacak. İki dev proje, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılacak.

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