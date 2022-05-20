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İSTANBUL

Oyun parkında dehşet anları: Küçük kız trambolinde zıplarken halat koptu

Büyükçekmece’de parkta kurulan seyyar oyun alanında küçük bir kızın trambolinde zıpladığı sırada mekanizmanın bağlı olduğu halat koptu. Yürekleri ağza getiren olayda zıpladığı trambolinin üzerine düşen küçük çocuğa bir şey olmazken, o anlar kızını eğlenirken çekmek isteyen annenin cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Haber Merkezi İHA
Oyun parkında dehşet anları: Küçük kız trambolinde zıplarken halat koptu
Oyun parkında dehşet anları

Olay, geçtiğimiz günlerde Sinanoba Mahallesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre, çocuğunu parktaki seyyar oyun alanında bulunan "zıp zıp" adındaki oyuncağa bindiren bir kadın, kızının videosunu çekmek istedi. Küçük kız trambolinde zıpladığı sırada mekanizmanın bağlı olduğu halat koptu.


Halatların kopması sonucu küçük kız üzerinde zıpladığı trambolinin üzerine düştü. Yürekleri ağza getiren olayda anne büyük bir şok yaşarken, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan o anlar küçük kızın annesinin cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

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