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Oyunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a veren vatandaştan Kılıçdaroğlu'na kaset göndermesi: Bay bay Kemal

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye yapılan kaset kumpası sonrası bugün sandık başına giden bir vatandaş, oy pusulasının üzerine 'Bay bay Kemal" yazan bir kaset yerleştirdi. Kılıçdaroğlu'na göndermede bulunan seçmenin, oyunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği görüldü.

16:01 . 14/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Muharrem İnce'ye yapılan kaset kumpası sonrası bugün sandık başına giden bir vatandaş, oy pusulasının üzerine 'Bay bay Kemal" yazan bir kaset yerleştirdi.

Muharrem İnce'ye yapılan kaset kumpası sonrası bugün sandık başına giden bir vatandaş, oy pusulasının üzerine 'Bay bay Kemal" yazan bir kaset yerleştirdi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 14 Mayıs seçimlerine az bir süre kala servis edilen sahte görüntü ve dekontlarla Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu karşısında adaylıktan el çektirdi.

Memleket Partisi'nde peş peşe istifalar yaşandı

İnce'nin geri çekilme kararı sonrası Memleket Partisi tabanında muhalefete karşı öfke çığ gibi büyüdü. Birçok il ve ilçe teşkilatı istifa ederek AK Parti'ye geçip Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini ilan etti.

CHP ve FETÖ'nün 'kaset' ve 'para aldı' iddiaları sonrasında cumhurbaşkanı adaylığından çekilen İnce, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak
"Bölücüleri FETÖ’cüleri sevindirme"
dedi.

Seçmenden Kılıçdaroğlu'na kaset göndermesi

İnce'ye yapılan kaset kumpası sonrası bugün sandık başına giden bir vatandaş, oy pusulasının üzerine "Bay bay Kemal" yazan bir kaset yerleştirdi. Kılıçdaroğlu'na göndermede bulunan seçmenin oyunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği görüldü.

İnce'ye kaset kumpası sonrası Memleket Partisi'nde peş peşe toplu istifalar: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleme kararı aldılar
İnce'ye kaset kumpası sonrası Memleket Partisi'nde peş peşe toplu istifalar: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleme kararı aldılar

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, FETÖ ve CHP'nin kaset kumpası ve para aldığı iftiralarına isyan ederek cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesinin ardından Memleket Partisi'nde istifa dalgası başladı. Kırıkkale Gençlik Kolları üyeleri ve Aksaray İl Başkanları teşkilatı üyeleri istifa ederek AK Parti saflarına katıldı. Uşak İl Başkanı ve üyeleri ile Adıyaman Kahta İlçe Teşkilatı Başkanı ve yönetimi, partideki görevinden istifa ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceklerini duyurdu. Memleket Partisi Trabzon 1. sıra milletvekili adayı Erkan Armutçu ve Memleket Partisi Sinop İl Başkanı Serdar Başağaoğlu da seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı destekleyeceğini açıkladı. Memleket Partisi Artvin il başkanı ve Milletvekili 1. sıra adayı olan ve daha sonra adaylıktan çekilen Soner Dursun ve Şavşat ilçe Başkanı Celil Turan da partisinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı. Memleket Partisi Hakkari İl Başkanı Enver Samioğlu görevinden istifa ederek, partinin il örgütünü feshedip, yöneticilerle birlikte AK Parti'ye geçti. Memleket Partisi Gaziantep milletvekili adayı Koray Kurt yaptığı açıklamada Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini belirtti.

#Kemal Kılıçdaroğlu
#seçim
#AK Parti
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