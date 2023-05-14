Oyunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a veren vatandaştan Kılıçdaroğlu'na kaset göndermesi: Bay bay Kemal

Muharrem İnce'ye yapılan kaset kumpası sonrası bugün sandık başına giden bir vatandaş, oy pusulasının üzerine 'Bay bay Kemal" yazan bir kaset yerleştirdi.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 14 Mayıs seçimlerine az bir süre kala servis edilen sahte görüntü ve dekontlarla Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu karşısında adaylıktan el çektirdi.
Memleket Partisi'nde peş peşe istifalar yaşandı
İnce'nin geri çekilme kararı sonrası Memleket Partisi tabanında muhalefete karşı öfke çığ gibi büyüdü. Birçok il ve ilçe teşkilatı istifa ederek AK Parti'ye geçip Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini ilan etti.
Seçmenden Kılıçdaroğlu'na kaset göndermesi
İnce'ye yapılan kaset kumpası sonrası bugün sandık başına giden bir vatandaş, oy pusulasının üzerine "Bay bay Kemal" yazan bir kaset yerleştirdi. Kılıçdaroğlu'na göndermede bulunan seçmenin oyunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği görüldü.