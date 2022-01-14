Özalp Belediyesi Bem-Bir-Sen ile sosyal denge tazminatı imzaladı.

Başkanlık makamında gerçekleştirilen imza törenine Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili M. Emin NASIR ile Bem-Bir-Sen Van Şube Başkanı Harun Altın katıldı. Bem-Bir-Sen'in 6. Dönem Toplu Sözleşmesi'nde elde ettiği en önemli kazanımlardan olan sosyal denge tazminatı oranının yüzde 100'den yüzde 120'ye çıkarılmasının akabinde, Bem-Bir-Sen ile Özalp Belediyesi arasında Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı. “Üyelerimize Hayırlar Getirsin İnşallah” İmza töreni öncesi açıklamalarda bulunan Bem-Bir-Sen Van Şube Başkanı Harun Altın, sözleşmenin çalışanlara hayırlar getirmesini dileyerek, “Bilindiği gibi 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmesi'nde sosyal denge tazminatının oranı yüzde 100'den yüzde 120'ye çıkarılmıştı. Birçok belediye bu çerçevede sosyal denge sözleşmelerini imzaladı, imzalıyor. Katkılarından dolayı memurlar adına Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Belediye M. Emin NASIR’a teşekkür ediyorum” dedi.

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