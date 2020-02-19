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ANKARA

Özbekistan Cumhurbaşkanı Ankara'da

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da ortak basın toplantısı düzenliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika
Son dakika

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da ortak basın toplantısı düzenliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

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Özbekistan Cumhurbaşkanı Ankarada

Özbekistan Cumhurbaşkanı Ankara'da
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