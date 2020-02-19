Özbekistan Cumhurbaşkanı Ankara'da

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da ortak basın toplantısı düzenliyor.
#CANLI Özbekistan Cumhurbaşkanı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da ortak basın toplantısı düzenliyor https://t.co/eA08kzYYWn
#CANLI Özbekistan Cumhurbaşkanı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da ortak basın toplantısı düzenliyor https://t.co/eA08kzYYWn— Yeni Şafak (@yenisafak) February 19, 2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:
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