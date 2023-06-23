Özbekistan'daki cumhurbaşkanı seçimi için Türkiye'de de sandıklar kurulacak

Özbekistan Cumhuriyeti'nin İstanbul Başkonsolosu Amirsaid Agzamhodcaev
Agzamhodcaev, Özbekistan'ın Bursa Fahri Konsolosu Ali Baklan'ı ziyaretinde yaptığı açıklamada, ülkesi ile Türkiye arasındaki ilişkilerinin çok zengin yönlerinin bulunduğunu söyledi.
Özbekistan-Türkiye ilişkilerinin en parlak dönemini yaşadığını vurgulayan Agzamhodcaev, son yıllarda Özbekistan'ın Türkiye ile ikili ticaretinde büyük ilerlemeler katedildiğini aktardı.
"Vatandaşlarımızın seçimlere aktif olarak katılmalarını rica ediyoruz"
Agzamhodcaev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in girişimleriyle 2017'den itibaren ülkede geniş reformların yürürlüğe konulduğunu, bu sayede yıllardır bekleyen sorunların çözülmeye başladığını anlattı.
Bu süreçte Türkiye ile ilişkilerin de geniş kapsamlı stratejik bir seviyeye ulaştığını kaydeden Agzamhodcaev, sözlerini şöyle sürdürdü:
- Konuk Başkonsolos, Bursa'da iş insanı dernekleriyle görüşmelerde bulunduğunu, sunumlarını aktardıklarını belirtti.