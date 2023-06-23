Özbekistan'daki cumhurbaşkanı seçimi için Türkiye'de de sandıklar kurulacak

"İnanıyorum ki bu ilişkiler bundan sonra da daha büyük neticelere ulaşacak. Özbekistan'da 9 Temmuz'da cumhurbaşkanı seçimi olacak. 30 Nisan'da anayasa değişikliğiyle ilgili bir referandum yapıldı. Anayasamızın yüzde 65'i değişti. En önemlisi de bu anayasa çalışmalarında Özbekistan milletinin fikirleri alındı. Milletimizden 200 binden fazla kişinin fikirlerini öğrenip onları da bu yeni anayasaya dahil ettiler. Sayın Cumhurbaşkanımız Şevket Mirziyoyev, bu yeni anayasadaki sorumluluklarını yerine getirmek için döneminden 3,5 sene fedakarlık yaparak yeni seçimi ilan etti. Seçim sürecinde yurt dışındaki vatandaşlarımızın kolaylığı için biz de Ankara, İstanbul, Bursa ve Antalya'da sandık kuracağız. 1 Temmuz'da bir sandığımız Bursa'daki fahri konsolosluğumuzda, ikinci sandığımız da İnegöl ilçesinde kurulacak. Bu vesileyle vatandaşlarımızın seçimlere aktif olarak katılmalarını rica ediyoruz."