Özbekistanlı ekip 102 saat sonra depremzedeyi enkazdan kurtardı

Kahramanmaraş’ta, Elif Rabia Akat (12), geçen cumartesi günü evde deprem çantası hazırladı. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden ve 'Kaju' isimli kedisi için de çantaya mama koyan Elif Rabia, videoyu Elazığ'da üniversite öğrencisi ağabeyi Enes Melih Akat'a (21) yolladı. Elif Rabia, polis memuru babası Mehmet, annesi Eda Akat ile birlikte videoyu çektikten 2 gün sonra meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde çöken binanın enkazında kaldı. Depremin ardından kente gelerek enkazda sürdürülen kurtarma çalışmalarını takip eden Enes Melih Akat, "Kardeşim videoyu çekince duyarlılığı ile beni sevindirmişti. Yaptığı hazırlık ile deprem olacağı sanki içine doğmuştu. Şimdi annem, babam ve kardeşimin enkazdan canlı çıkması için dua ediyorum" dedi.