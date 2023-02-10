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Özbekistanlı ekip 102 saat sonra depremzedeyi enkazdan kurtardı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir binanın enkazından 102 saat sonra 32 yaşındaki kişi sağ çıkarıldı.

10:59 . 10/02/2023 Cuma
AA
Deprem bölgelerinde arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Deprem bölgelerinde arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Antakya'da yurt içi ve yurt dışından arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları 5'inci gününde sürüyor.

Özbekistan'dan gelen köpekli arama kurtarma ekibi, Cumhuriyet Mahallesi Aslı Ayan Sokağı'nda bulunan 4 katlı Bayaslı Apartmanı'nın enkazında çalışma yaptı.

Enkazdan seslerin geldiği bölgede yoğunlaşan ekipler, termal kameralar ve yerli bir firmanın savunma sanayisi için ürettiği Duvar Arkası Radar (DAR) cihazıyla depremzedenin konumunu tespit etti.

Ekipler, Pazarcık'taki ilk depremden 102 saat sonra Naim Bayaslı'yı enkazdan çıkardı.Alkış ve tekbirlerle ambulansa taşınan Bayaslı, hastaneye kaldırdı. Kuzeni, Bayaslı'nın enkazdan çıkarılması sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

Cumartesi deprem çantası hazırlayan Elif Rabia ve ailesi enkaz altında kaldı: 'Sanki içine doğmuş'
Cumartesi deprem çantası hazırlayan Elif Rabia ve ailesi enkaz altında kaldı: 'Sanki içine doğmuş'

Kahramanmaraş’ta, Elif Rabia Akat (12), geçen cumartesi günü evde deprem çantası hazırladı. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden ve 'Kaju' isimli kedisi için de çantaya mama koyan Elif Rabia, videoyu Elazığ'da üniversite öğrencisi ağabeyi Enes Melih Akat'a (21) yolladı. Elif Rabia, polis memuru babası Mehmet, annesi Eda Akat ile birlikte videoyu çektikten 2 gün sonra meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde çöken binanın enkazında kaldı. Depremin ardından kente gelerek enkazda sürdürülen kurtarma çalışmalarını takip eden Enes Melih Akat, "Kardeşim videoyu çekince duyarlılığı ile beni sevindirmişti. Yaptığı hazırlık ile deprem olacağı sanki içine doğmuştu. Şimdi annem, babam ve kardeşimin enkazdan canlı çıkması için dua ediyorum" dedi.




#Antakya
#DEPREM
#Kahramanmaraş
#Özbekistan
#Naim Bayaslı
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