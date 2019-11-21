Özel halk otobüsünde panik anları: Bir kadın hastaneye kaldırıldı

İstanbul Sancaktepe'de Osmangazi Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi'nde saat 09.30 sıralarında meydana gelen olayda özel halk otobüsündeki yolculardan biri yanlışlıkla yangın tüpüne dokundu. Pimi açılan tüpteki toz birden otobüsün içine yayıldı. Otobüs şoförü aracı Samandıra otobüs durağında durdurdu.

SAĞLIK DURUMU İYİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yolculardan Mesude Erişir'in gözüne otobüsün içine yayılan toz kaçtı. Erişir, ambulansla Sancaktepe Şehit Profesör İlhan Varank Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Erişir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DHA Sancaktepe'de özel halk otobüsünde yangın söndürme tüpü paniği

Otobüs şoförü Sadık Ç. olayı şöyle anlattı: