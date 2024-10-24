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Özel hastanelerdeki bebek ölümlerinin araştırılmasına ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete'de

Özel hastanelerdeki bebek ölümlerinin araştırılmasına ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete'de

00:5524/10/2024, Perşembe
AA
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (Foto: Arşiv)
Türkiye Büyük Millet Meclisi (Foto: Arşiv)

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Komisyonu'nda bazı özel sağlık kuruluşlarında yaşanan bebek ölümleri ele alındı. Siyasi parti gruplarının ortak önerisiyle söz konusu ölümlerin tüm yönleriyle araştırılması amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin TBMM Kararı, 24 Ekim tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Siyasi parti gruplarının ortak önerisiyle bazı özel sağlık kuruluşlarında yaşanan bebek ölümlerinin tüm yönleriyle araştırılması amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin TBMM Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

"
Bazı Özel Sağlık Kuruluşlarında Yaşanan Bebek Ölümlerinin Tüm Yönleriyle Araştırılması, Özel Sağlık Kuruluşlarının Yenidoğan, Çocuk Engelli Ve Yaşlılara İlgili Bakım Servislerindeki Uygulamalarının Ve Mevzuatın İncelenerek Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırma Komisyonu Kurulmasına Dair Karar
" ile 22 üyeden oluşacak komisyonun çalışma süresi 3 ay olacak ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek.

'Yenidoğan Çetesi' üyelerinden korkunç itiraflar: Bebek morarmaya başladı

İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan çetenin etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen üyelerinin ifadeleri kan dondurdu. Korkunç detayları anlatan şüphelilerden hemşire Hakan Doğukan Taşcı, doktor yerine epikriz raporu yazdığını, usulsüz ilaç satışı yaptığını söyleyerek, “Pişmanım” dedi. Şüphelilerden hemşire olan Hasan Basri Gök ise hastaneye getirilen bir bebeğin ağır narkotik ilaçlar ile uyutulduğunu sonrasında bebeğin müdahale edilmesine rağmen kalp anomalisi olduğu için günden güne morarmaya başladığını ancak verilen ilaçlar ile bebeğin hastanede tutulduğunu anlattı.


#Yenidoğan Çetesi
#Resmi Gazete
#TBMM Kararı
#Komisyon

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