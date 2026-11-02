Özel, kurultaya hazırlanıyor

Bu kapsamda, 26 Ağustos'ta başlayan kurultay takviminde, ilçe ve illerde yapılan ön seçim ve kongrelerle kurultay delegeleri belirlendi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, takvim kapsamında üyelerin oyuyla genel başkan seçilmek için 8 Kasım'da 81 ilde ön seçime girecek. 5 Kasım'a kadar partiye üye olanlar, ön seçimde oy kullanabilecek. Devamında, partinin en yetkili karar organı olan kurultay, 28 Ekim'deki Parti Meclisi (PM) toplantısında alınan karar neticesinde 14-15 Kasım'da gerçekleştirilecek.

İki gün sürecek kurultayda, ilk olarak Kurultay Başkanlık Divanı seçilecek ve Genel Başkan Özel, partililere hitap edecek. Ardından 1000'i aşkın delege, genel başkanı, 80 kişilik PM'yi ve 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu'nu (YDK) belirlemek için sandık başına gidecek.

ANKARA ARENA’DA YAPILACAK

Yeni Parti'nin, Ankara Arena Spor Salonu'nda yapılacak ilk kurultayı için hazırlıklar sürüyor. Ses, ışık ve sahne organizasyonu çalışmaları devam ederken, delegelerin ulaşımı ve konaklaması için de gerekli çalışmalar yapılıyor. Seçimleri takip etmek isteyen basın mensuplarına akreditasyon uygulanırken, kurultaya seyirciler ve diğer siyasi partilerin temsilcileri de davet edilecek. Siyasi Partiler Kanunu'na göre kurultay, Yüksek Seçim Kurulu'nun gözetimi ve denetiminde yapılacak ve sonuçlara 2 gün içerisinde itiraz edilebilecek. Kurultayın ardından seçilecek genel başkan, PM ve YDK üyeleri 21 Kasım Cumartesi günü Anıtkabir'i ziyaret edecek, ardından gerçekleştirilecek PM toplantısıyla MYK üyeleri belirlenecek.

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