ABD ve İsrail’in susturmak ve etkisizleştirmek için çabaladığı Birleşmiş Milletler’de (BM), işgalciye karşı adeta insanlık onurunu korumak için mücadele veriliyor. BM nezdinde çalışan birçok üst düzey isim, Gazze’de işlenen insanlık suçlarını ve atılması gereken adımları belirten açıklamalarıyla, İsrail’in kabarık sicilini ortaya koyuyor. Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Srebrenitsa ve Ruanda gibi Gazze’deki soykırımın da dünyanın izin vermesiyle yapıldığını belirtti.

Srebrenitsa ve Ruanda gibi

Albanese, X mesajında, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin İsrail’i, Gazze’de Er-Rimal Mahallesi’nde ailelerinin gözleri önünde silahsız 11 Filistinliyi infaz etmekle suçlamasıyla ilgili bir paylaşımı alıntılayarak “Yakından bakarsanız (Gazze’de yaşananların) diğer sivil katliamlarından pek farklı olmadığını görürsünüz. Soykırım tek bir eylem değil, bir süreçtir ve mutlaka önlenmelidir fakat daha önce Srebrenitsa ve Ruanda’da olduğu gibi Gazze’de de dünyanın izin vermesiyle yapılıyor” ifadesini kullandı.

Savaş suçu işleyenler kovuşturulmalı

Albanese, Gazze’deki soykırımın, çocuk katliamlarının Fransa, ABD, İngiltere, Ukrayna, İtalya, Almanya, Güney Afrika ve Hindistan’dan gelen paralı askerler tarafından yapıldığı fakat kimsenin bunlara yabancı terörist savaşçılar demediğini belirten bir mesajı da alıntılayarak, işgal altındaki Filistin toprakları dahil yurt dışında savaş suçları işleyenlerin vatandaşı oldukları ülkelerde soruşturulması ve kovuşturulması için ulusal yargı sistemlerine baskı yapılmasını istedi.

Bölge dışına sürecek

BM Yerinden Edilmiş İnsanlar Özel Raportörü Paula Gaviria Betancur ise, işgalci gücün Gazze’deki eylemlerinin, bölgedeki 2 milyonluk nüfusu tamamen sürme amacı güttüğünü gösterdiğini belirtti. Betancur, “tahliye emirleri ve askeri saldırılar genişlemeye devam ederken, siviller günlük olarak aralıksız bombardımana tabi tutuluyor. Bu olanlardan çıkarılabilecek tek mantıklı sonuç, İsrail ordusunun Gazze nüfusunun çoğunluğunu bölge dışına sürmeyi planladığıdır” ifadesini kullandı.

Geri dönemeyecekler

“Gazze’de yerleşim yerleri ve altyapı yerle bir edilerek, Gazze’deki Filistinliler, uzun yıllarda maruz bırakıldıkları yoğun biçimde yerlerinden edilme süreci, yakın zamanda evlerine dönme imkanı yok edilerek, tekrarlanıyor” diyen Betancur, “Gazze’de küçük bir alana sıkıştırılan nüfus sonucu özellikle kadın, çocuklar ve yaşlılar için yaşanılamaz bir ortamın” meydana geldiğini işaret etti.

“Kurumsallaşmış cezasızlık”

Öte yandan BM Konut Hakkı Özel Raportörü Balakrishnan Rajagopal, İsrail için yeni bir uluslararası mahkeme kurulması gerektiğini belirtti. Rajagopal, X’teki mesajında “Gazze’de yaşananlar benim ‘kurumsallaşmış cezasızlık’ olarak adlandırdığım durumun bir neticesidir. Eğer UCM çok kısa sürede harekete geçmezse Gazze için özel bir (uluslararası) mahkemeye ve devletlerin harekete geçmesine ihtiyaç duyacağız” dedi. Rajagopal, diğer bir X mesajında, İsrail’in Gazze’de kısmen yıktığı konutları buldozerlerle tamamen yıkma görüntüsünü alıntılayarak evleri yıkmanın soykırım olduğunu vurguladı.

ABD’den İsrail’e 230 uçak ve 20 gemi silah

ABD’nin, Gazze’ye saldırıların başladığı 7 Ekim’den bu yana İsrail’e silah yüklü 20 gemi ve 230 uçak gönderdiği belirtildi. İsrail’in Yediot Ahronot gazetesinin haberinde, ABD’nin gönderdiği silahlarla ilgili bilgi verildi. Buna göre ABD, şu ana kadar İsrail’e 230 uçak ve 20 gemi dolusu silah gönderdi. Bu silahların içinde top mermisi, zırhlı araçlar ve askerler için temel savaş ekipmanları da yer aldı. Haberde İsrail Savunma Bakanlığından üst düzey bir yetkiliye dayandırılarak mühimmatların kullanımına ilişkin bilgi verildi. Yetkiliye göre İsrail ordusu, savaş öncesi sahip olduğu mühimmatların büyük kısmını kullanırken, Hizbullah’a karşı geniş çaplı savaşa hazır olmak için depolarını da doldurdu. İsrail ordusunun, Lübnan cephesinde saldırı ve hava savunması için tahsis edilen mühimmatlara dokunmadığına dikkat çekildi. “Gazze’deki tehdidin” Tel Aviv’in beklediğinden daha büyük çıktığı belirtilen haberde, ölen İsrail askeri sayısının çok fazla olduğu, bu durumun, kullanılan silahların gücü hakkında tartışmaları gündeme getirdiği vurgulandı.

12 saatte 103 Filistinliyi katletti

İsrail işgal ordusu, Gazze’de dün 12 saat içinde 103 Filistinli’yi öldürdü. İşgalci güç, Gazze’nin güneyindeki Han Yunus kentinde iki eve düzenlediği saldırılarda en az 23 Filistinliyi öldürdü. İsrail ordusunun, Han Yunus’ta Salah ailesine ait bir eve düzenlediği hava saldırısında en az 21 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı. İsrail’in saldırılarında öldürülenlerin sayısı son 24 saatte 250 artarak 20 bin 674’e yükseldi.







