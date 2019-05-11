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EĞİTİM

Özel yetenekli öğrencilere özel müfredat

MEB, özel yetenekli öğrenciler için okullardaki genel derslerden farklılaştırılmış bir müfredat hazırladı. Okul öncesinden ortaöğretime kadarki süreç için belirlenen 28 taslak program görüşlere açıldı. Yeni öğretimde dersler zenginleştirilecek, üst sınıflardan üniteler çekilecek, tanınan dehaların başarı öyküleri içeriklerde yer alacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Özel yetenekli çocuklar
Özel yetenekli çocuklar

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) cumhuriyet tarihinde ilk defa, özel yetenekli öğrenciler için okul öncesi dönemden lise eğitiminin sonuna kadar uzanan, okullardaki genel öğretim programlarından farklılaştırılmış bir müfredatı içeren öğretim programları hazırlandı.

MEB, 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında, TÜBİTAK iş birliğinde 2017’de başlayan program geliştirme süreci tamamlanırken, çalışmaya 29 farklı üniversiteden alanında ve özel yetenekli öğrencilerin eğitiminde uzman 61 akademisyen ile bilim ve sanat merkezlerinde (BİLSEM) görevli 80 öğretmen katıldı.

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMİ DE OLACAK

  • Bu kapsamda Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce özel yetenekli öğrencilerin tam zamanlı eğitim gördüğü okullarda uygulanmak üzere okul öncesi dönemden başlayarak ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim için hazırlanan 28 adet taslak öğretim programı, öğretmenlerin, akademik çevrelerin ve diğer ilgililerin görüşlerine açıldı. Programlar, http://mufredat.meb.gov.tr/ adresinde 20 Mayıs saat 18.00’e kadar askıda kalacak. Yeni öğretim programları, beden eğitim ve oyun, beden eğitimi ve spor, bilişim teknolojileri ve yazılım, biyoloji, coğrafya, felsefe, fen bilimleri, fizik, matematik, görsel sanatlar, müzik, sosyal bilgiler, tarih, Türk dili ve edebiyatı, Türkçe ile okul öncesi derslerini içeriyor. Programlar, ilköğretim ve ortaöğretimin yanı sıra mesleki ve teknik eğitimi de kapsıyor.

İÇERİKLERDE 6 TEMEL İLKE BELİRLENDİ

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim derslerinin yer aldığı öğretim programları, özel yetenekli öğrencilerin özelliklerine göre zenginleştirildi ve farklılaştırıldı. Öğretim programlarının geliştirilmesi sürecinde MEB öğrenme alanı, ünitesi ve kazanımları olduğu gibi korunurken, tamamen yeni öğrenme alanı, ünite veya kazanımlar geliştirildi.

Bu çerçevede üst sınıftan öğrenme alanı veya ünite çekilerek öğretim programların hızlandırılması da sağlandı. İçerik planlamasında, 6 temel ilke belirlendi.

DEHALARIN BAŞARI ÖYKÜLERİ İŞLENECEK

Bunlar arasında daha az veri düzeyinde bilgiye, daha çok soyut kavramlara ve genellemelere, genel öğretim programlarındaki konu ve temaların yanı sıra zenginleştirilmiş sıra dışı konulara, temalara yer verilmesi gerektiği aktarıldı.

Programların temelinde dehalar, seçkin kişilerin bireysel, sosyal ve mesleki özelliklerini, başarılarını, başarısızlıklarını, sorunlarla başa çıkma yollarını içermesine ilişkin ilkeler de yer aldı.

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