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Özel'den blok liste kararı

Uğur Duyan04:00, 12/11/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Özgür Özel, daha önce gündeme gelen çarşaf liste içinde anahtar liste formülünden vazgeçti.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, hafta sonu yapılacak olağan kurultayda Parti Meclisi seçimlerine blok listeyle girme kararı aldı. Özel'in bu hamleyle parti içindeki farklı grupları yönetime dahil ederek kurultay sonrası yaşanabilecek güç mücadelelerinin önüne geçmeyi hedeflediği öne sürülüyor.

Yeni Parti'de hafta sonu gerçekleştirilecek olağan kurultay öncesinde Parti Meclisi (PM) seçimlerinin yöntemi netleşti. PM üye sayısının 80'den 150'ye çıkarılmasının ardından Özgür Özel, daha önce gündeme gelen çarşaf liste içinde anahtar liste formülünden vazgeçti. Blok listeyle seçime girmeyi planlayan Özel'in, parti içindeki farklı grupları aynı yönetim çatısı altında toplamayı hedeflediği belirtildi.

MYK'NIN YOLU PM'DEN GEÇECEK

Hafta sonu gerçekleştirilecek olağan kurultayda, ilk gün genel başkan, ikinci gün ise PM üyeleri belirlenecek. Ardından yeni PM'nin kendi içinden oluşturacağı Merkez Yönetim Kurulu (MYK) şekillenecek. Dolayısıyla PM seçimleri, Özel'in yeni dönemde birlikte çalışacağı MYK kadrosunun belirlenmesi açısından da önem taşıyor.

KRİZE KARŞI ÖNLEM ALIYOR

Çarşaf listede delegeler tüm adaylar arasından tercih yaparken anahtar liste, belirli isimlerin birlikte seçilmesini öneren listeyi; blok liste ise genel başkanın hazırladığı listenin bir bütün olarak oylanmasını ifade ediyor. 150 kişilik PM'de blok listeye yönelen Özel, böylece hem yönetim kadrosunu hem de kendisine muhalif olabilecek isimleri önceden belirlediği listeye dahil ederek kurultay sonrasında parti içi güç mücadelesini sınırlandırmayı ve yönetim bütünlüğünü sağlamayı amaçlıyor.

Yeni Parti'de İmamoğlu rahatsızlığı

  • Yeni Parti’de Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nun parti yönetiminde üstleneceği olası görev tartışma konusu oldu. İstanbul delegasyonundan Parti Meclisi’ne girmesi beklenen Dilek İmamoğlu’nun, seçimlerin ardından oluşturulacak Merkez Yönetim Kurulu’nda (MYK) da görev alabileceği beklentisi parti içerisinde huzursuzluk doğurdu. Parti kaynakları, İmamoğlu ailesinden bir ismin doğrudan parti yönetiminde yer almasının Yeni Parti’yi siyasi tartışmaların açık hedefi hâline getirebileceğine dikkat çekti. Bu durumun, parti yönetiminde Ekrem İmamoğlu’nun etkisinin bulunduğu yönündeki tartışmaları da beraberinde getireceğini savunan kaynaklar, “Özgür Özel’in bu ihtimale mesafeli duracağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı. Özel’in, Dilek İmamoğlu’nun parti yönetiminde doğrudan görev almasıyla Ekrem İmamoğlu’nun gölgesinin MYK’ya düşmesine izin vermeyeceği görüşü dile getiriliyor.

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Başlıklar :Yeni PartiEkrem İmamoğluDilek İmamoğlu
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Özel'den blok liste kararı
Özgür Özel, daha önce gündeme gelen çarşaf liste içinde anahtar liste formülünden vazgeçti.
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