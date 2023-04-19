Özel'den vize itirafı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 7'li Masa ve HDP'nin adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Avrupa'ya vizesiz seyahat vaadini detaylandırdı. Özel, AB’ye girmek için gerekli 3 şartın kaldığını belirterek, 7’li Masa’nın iktidara gelmesi halinde terörle mücadele yasasını değiştireceklerinin ifade etti. Habertürk’te konuşan Özel, AB'ye tam üyelik vaadi verdiklerini belirterek, iktidara gelmeleri halinde gençlerin AB ülkelerine vizesiz olarak gidebileceklerini söyledi. 2016'daki uyum yasaları kapsamında Meclis'e gelen 72 kritere işaret eden Özel, AB'nin 3 şartı kaldığını anımsattı.

ÜÇ KANUN DEĞİŞECEK

7’li Masa'nın iktidara gelmesi halinde terörle mücadele yasasını değiştirileceğini söyleyen Özel, "Birincisi terör tanımının düşünce özgürlüğünü kısıtlar olmaması. İkincisi, Kişisel Verileri Koruma Kanunu Avrupa'ya uygun olacak diyor. Üçüncüsü Siyasi Ahlak Kanunu diyor. Bu üçünü yaptın mı tüm gençler Avrupa Birliği ülkelerine vizesiz gidecek" açıklamasında bulundu. Altın vaadinde de bulunan Özel, “Bir ailenin hiç geliri yoksa ona bir Cumhuriyet altını. Geliri yarıysa yarım altın. Geliri 5-6 bin liraysa bir çeyrek altın. Yani geliri asgari ücrete tamamlayacağız." dedi.

GİZLİ PAZARLIĞI AÇIKLADI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vizesiz Avrupa vaadi, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun, 2016'daki başbakanlığı döneminde Avrupa Birliği ile yürütülen 'vizesiz seyahat' çalışmalarını akıllara getirmişti. Davutoğlu, 18 Mart 2016'da Brüksel'de AB liderleriyle yaptığı mutabakat kapsamında Avrupa'ya vizesiz gidiş için yapılan çalışmaların kapsamında, 72 kriteri yerine getirme taahhüdünde bulunmuştu. 72 kriterden 69'u Davutoğlu döneminde hayata geçirilmişti. AB, vize serbestisi için Türkiye'ye terörle mücadele politikasını değiştirmesi ve Rum Yönetimi'ni tanıması şartını koşmuştu. Kılıçdaroğlu AB’ye bunların değiştirileceği sözünü verdi. 7’li Masanın ‘Ortak Mutabakat Metni’yle terörle mücadelede BM, Avrupa Konseyi ve AGİT gibi uluslararası teşkilatların kararlarına uyma sözü de vermişti.

‘Ergin’siz CHP tanıtımı

CHP’nin Ankara’daki Milletvekili adaylarının tanıtımı için tanıtım toplantısı düzenlendi.CHP ile ortak liste yapıp ismi bir çok tartışmaya konu olan DEVA Partili Sadullah Ergin CHP’nin tanıtım toplantısına katılmazken, DEVA’lı 2. Bölge 2.sıra adayı İdris Şahin toplantıda hazır bulundu.







