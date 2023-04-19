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Gündem

Özel'den vize itirafı

Kılıçdaroğlu’nun AB ile yaptığı asıl FETÖ ve PKK'ya yarayacak pazarlığı ifşa eden CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 6’lı Masa’nın iktidara gelmesi halinde vizesiz AB için, Terörle Mücadele Yasası'nı değiştireceklerini ifade etti. 6’lı Masa, ‘Ortak Mutabakat Metni’yle terörle mücadelede BM, Avrupa Konseyi ve AGİT gibi uluslararası teşkilatların kararlarına uyma sözü de vermişti.

04:00 . 19/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Terörle Mücadele Yasası’nı değiştireceklerini açıkladı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Terörle Mücadele Yasası’nı değiştireceklerini açıkladı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 7'li Masa ve HDP'nin adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Avrupa'ya vizesiz seyahat vaadini detaylandırdı. Özel, AB’ye girmek için gerekli 3 şartın kaldığını belirterek, 7’li Masa’nın iktidara gelmesi halinde terörle mücadele yasasını değiştireceklerinin ifade etti. Habertürk’te konuşan Özel, AB'ye tam üyelik vaadi verdiklerini belirterek, iktidara gelmeleri halinde gençlerin AB ülkelerine vizesiz olarak gidebileceklerini söyledi. 2016'daki uyum yasaları kapsamında Meclis'e gelen 72 kritere işaret eden Özel, AB'nin 3 şartı kaldığını anımsattı.

ÜÇ KANUN DEĞİŞECEK

7’li Masa'nın iktidara gelmesi halinde terörle mücadele yasasını değiştirileceğini söyleyen Özel, "Birincisi terör tanımının düşünce özgürlüğünü kısıtlar olmaması. İkincisi, Kişisel Verileri Koruma Kanunu Avrupa'ya uygun olacak diyor. Üçüncüsü Siyasi Ahlak Kanunu diyor. Bu üçünü yaptın mı tüm gençler Avrupa Birliği ülkelerine vizesiz gidecek" açıklamasında bulundu. Altın vaadinde de bulunan Özel, “Bir ailenin hiç geliri yoksa ona bir Cumhuriyet altını. Geliri yarıysa yarım altın. Geliri 5-6 bin liraysa bir çeyrek altın. Yani geliri asgari ücrete tamamlayacağız." dedi.

GİZLİ PAZARLIĞI AÇIKLADI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vizesiz Avrupa vaadi, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun, 2016'daki başbakanlığı döneminde Avrupa Birliği ile yürütülen 'vizesiz seyahat' çalışmalarını akıllara getirmişti. Davutoğlu, 18 Mart 2016'da Brüksel'de AB liderleriyle yaptığı mutabakat kapsamında Avrupa'ya vizesiz gidiş için yapılan çalışmaların kapsamında, 72 kriteri yerine getirme taahhüdünde bulunmuştu. 72 kriterden 69'u Davutoğlu döneminde hayata geçirilmişti. AB, vize serbestisi için Türkiye'ye terörle mücadele politikasını değiştirmesi ve Rum Yönetimi'ni tanıması şartını koşmuştu. Kılıçdaroğlu AB’ye bunların değiştirileceği sözünü verdi. 7’li Masanın ‘Ortak Mutabakat Metni’yle terörle mücadelede BM, Avrupa Konseyi ve AGİT gibi uluslararası teşkilatların kararlarına uyma sözü de vermişti.

‘Ergin’siz CHP tanıtımı

CHP’nin Ankara’daki Milletvekili adaylarının tanıtımı için tanıtım toplantısı düzenlendi.CHP ile ortak liste yapıp ismi bir çok tartışmaya konu olan DEVA Partili Sadullah Ergin CHP’nin tanıtım toplantısına katılmazken, DEVA’lı 2. Bölge 2.sıra adayı İdris Şahin toplantıda hazır bulundu.


DSP Genel Başkanı Önder Aksakal TVNET'te muhalefete yüklendi: Küresel emperyalizm CHP ile Türkiye'yi yıktırmaya çalışıyor
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal TVNET'te muhalefete yüklendi: Küresel emperyalizm CHP ile Türkiye'yi yıktırmaya çalışıyor

TVNET'te gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, muhalefeti hedef alan 'küffar' açıklamasına ilişkin kendisine yöneltilen tepkilere yanıt verdi. "Muhalefet partileri zıpladı neden anlamış değilim" diyen Aksakal, "Vatanımızı küffara teslim mi edelim? Küresel emperyalizm CHP ile Türkiye'yi yıktırmaya çalışıyor. Biz, Türk milletinin manevi değerleriyle yoğrulmuş solcularız." ifadelerini kullandı. CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun PKK terör örgütünü meşrulaştırmaya çalıştığını vurgulayan Aksakal, "PKK'nın saldırıları ABD ve güdümünde yürütülüyor. PKK'lılar yaptıklarını inkar etmiyor ama Kılıçdaroğlu ve CHP'liler çantasız avukatlığa soyunuyorlar onları koruyup kollayan siyaset yürütüyorlar." dedi.


#CHP
#Özgür Özel
#Kemal Kılıçdaroğlu
#FETÖ
#AB
#PKK
2 saat önce
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