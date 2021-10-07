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YEREL GÜNDEM

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından İstanbul Kartal’da emsalsiz taşınmaz

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından İstanbul ili, Kartal ilçesi Çavuşoğlu Mahallesinde bürüt 26.958,33 m2 yüzölçümlü taşınmaz, 02.10.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan ilan ile satışa çıkarılmıştır.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından İstanbul Kartal’da emsalsiz taşınmaz
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

1/1000 ölçekli imar planına göre “Ticaret + Turizm + Konut Alanı” içinde E: 1,80, Hmaks: 80,00 metre imar fonksiyonu bulunan taşınmazın net parsel alanı 22.452 m²’dir.

Söz konusu taşınmaz lokasyon olarak Kartal’da yeni yapılmakta olan Millet Bahçesine komşu, bir tarafı adalar, diğer tarafı da suni gölet manzaralı, E5 karayolunun yan konumda bulunmaktadır. Taşınmaza toplu taşıma araçları ile ulaşım imkânı bulunmakta olup, yakın çevresinde Yavuz Selim Hastanesi ve Kartal Metro Durağı yer almaktadır.

Gayrimenkul uzmanları, İstanbul Anadolu yakasında bu özelliklere sahip çok az sayıda taşınmaz kaldığını, özellikle konumu ve mevcut imar planı bakımından eşsiz olması nedeniyle yatırımcılara uygun yatırım fırsatı sunacağını düşünmektedir.

Taşınmazın satışında yatırımcılara dört yıla kadar vade, masrafsız tapu devri, KDV muafiyeti gibi cazip imkânlar sunulmaktadır.

Son teklif verme tarihi 17.11.2021 Çarşamba günü olacak taşınmazın özelleştirme ihalesine yoğun katılım olacağı öngörülmektedir.

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