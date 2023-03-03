Özgür Özel Akşener'e adeta meydan okudu: İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ve Yavaş'ı paylaştı

CHP'li Özgür Özel
CHP'li Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı
Meral Akşener
'in İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu
ve ABB Başkanı
Mansur Yavaş
'a yaptığı adaylık çağrısının ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
"Kimse umutsuzluğa kapılmasın"
"Kimse umutsuzluğa kapılmasın"
Özel sosyal medya hesabından İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ve Yavaş'ın fotoğrafını paylaşarak
"Kimse umutsuzluğa kapılmasın. Hep birlikte başaracağız. Hep birlikte kazanacağız"
ifadelerini yazdı.
#Meral Akşener
#Ekrem İmamoğlu
#Mansur Yavaş
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