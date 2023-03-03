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Özgür Özel Akşener'e adeta meydan okudu: İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ve Yavaş'ı paylaştı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa'yı dağıtan açıklamasının ardından CHP'li Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş'ın fotoğrafını paylaşarak "Kimse umutsuzluğa kapılmasın. Hep birlikte başaracağız. Hep birlikte kazanacağız" ifadelerini kullandı.

18:56 . 3/03/2023 Cuma
Diğer
CHP'li Özgür Özel

CHP'li Özgür Özel

CHP'li Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı
Meral Akşener
'in İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu
ve ABB Başkanı
Mansur Yavaş
'a yaptığı adaylık çağrısının ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"Kimse umutsuzluğa kapılmasın"

Özel sosyal medya hesabından İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ve Yavaş'ın fotoğrafını paylaşarak
"Kimse umutsuzluğa kapılmasın. Hep birlikte başaracağız. Hep birlikte kazanacağız"
ifadelerini yazdı.


#Meral Akşener
#Ekrem İmamoğlu
#Mansur Yavaş
1 saat önce
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Özgür Özel Akşener'e adeta meydan okudu: İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ve Yavaş'ı paylaştı
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