|
Gündem

Özgür Özel'den ittifak ortakları HDP'ye 'şerefsiz' çıkışı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde HDP işbirliği yapan ve Kandil’den açık destek alan Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs’ta hüsrana uğrayınca bir günde aşırı milliyetçi aday oldu. Kılıçdaroğlu’nun yeni siyasi kimliğini benimseyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, HDP’lileri kızdıracak bir göndermede bulundu. İlk tur sürecinde, HDP’li isimlerin Kılıçdaroğlu kazanırsa, terör örgütü elebaşı Öcalan’ın serbest bırakılacağının sözlerini vermesine ses çıkarmayan Özel, ikinci turda tepkisini ortaya koydu. CHP'nin HDP ve dolaylı olarak PKK’ya verdiği desteği inkar eden Özel, "Abdullah Öcalan’ı serbest bırakmayı aklından geçiren namussuzdur, şerefsizdir” ifadelerini kullandı.

01:19 . 20/05/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Öcalan'ı serbest bırakmayı aklından geçiren namussuzdur" diyerek ittifak ortağı HDP'ye ithamda bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Öcalan'ı serbest bırakmayı aklından geçiren namussuzdur" diyerek ittifak ortağı HDP'ye ithamda bulundu.

HDP'nin ve Kandil'in desteklediği Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimlerden sonra takındığı 'milliyetçilik' maskesi ittifak içerisinde yeni bir krizin başlangıcının da fitilini ateşledi.

Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs'taki seçimlerde aldığı hezimet sonrası 'milliyetçilik' propagandasına başladı.

Seçim süreci boyunca PKK elebaşı Öcalan'ı serbest bırakacaklarını vadeden HDP'yle iş tutan, özerklik yasasını getirecekleri yönünde vaatlerde bulunan ve sürekli Osman Kavala ile Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, başlattığı yeni propaganda sürecinde terör desteğini inkar etmeye başladı.

"Öcalan'ı serbest bırakmayı aklından geçiren şerefsizdir"

Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışlarından sonra da şimdi de CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den HDP ile aralarında büyük kriz çıkartacak sözler geldi.

Özel, Afyonkarahisar'da parti otobüsünün üzerinde vatandaşlara seslendi.

HDP'nin Öcalan'ı serbest bırakacağını defaatle vadettiği söylemlerine ilişkin konuşan Özel, "Öcalan'ı serbest bırakmayı aklından geçiren namussuzdur, şerefsizdir." dedi.



#Özgür Özel
#Öcalan
#HDP
#CHP
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Bitlis Seçim Sonuçları 2023: 14 Mayıs Bitlis Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimi Oy Oranları