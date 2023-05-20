Özgür Özel'den ittifak ortakları HDP'ye 'şerefsiz' çıkışı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Öcalan'ı serbest bırakmayı aklından geçiren namussuzdur" diyerek ittifak ortağı HDP'ye ithamda bulundu.
HDP'nin ve Kandil'in desteklediği Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimlerden sonra takındığı 'milliyetçilik' maskesi ittifak içerisinde yeni bir krizin başlangıcının da fitilini ateşledi.
Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs'taki seçimlerde aldığı hezimet sonrası 'milliyetçilik' propagandasına başladı.
Seçim süreci boyunca PKK elebaşı Öcalan'ı serbest bırakacaklarını vadeden HDP'yle iş tutan, özerklik yasasını getirecekleri yönünde vaatlerde bulunan ve sürekli Osman Kavala ile Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, başlattığı yeni propaganda sürecinde terör desteğini inkar etmeye başladı.
"Öcalan'ı serbest bırakmayı aklından geçiren şerefsizdir"
Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışlarından sonra da şimdi de CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den HDP ile aralarında büyük kriz çıkartacak sözler geldi.
Özel, Afyonkarahisar'da parti otobüsünün üzerinde vatandaşlara seslendi.
HDP'nin Öcalan'ı serbest bırakacağını defaatle vadettiği söylemlerine ilişkin konuşan Özel, "Öcalan'ı serbest bırakmayı aklından geçiren namussuzdur, şerefsizdir." dedi.