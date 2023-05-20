Özgür Özel'den ittifak ortakları HDP'ye 'şerefsiz' çıkışı

Yedili Masa'nın ortaklarından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 'parlamenter sistem' hakkında yaptığı açıklamalarda masayı karıştıracak bir çıkış yaptı. Parlamenter sisteme dönüşün çok önemli olmadığını belirten Babacan, "Eğer Cumhur İttifakı Anayasa değişikliği konusunda "Gelin beraber çalışalım" derse ona da hazırız." ifadelerini kullandı.