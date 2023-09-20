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Özgür Özel'den Kavala ve Yanardağ'a ziyaret: Çok dostça paylaşımlarımız oldu

CHP Grup Başkanı ve Genel Başkan Adayı Özgür Özel, Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'nde Osman Kavala, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Ali Hakan Altınay ve Merdan Yanardağ'a ziyarette bulundu. Görüşmelerinin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Özel, "İçeride cezaevi şartlarında cezaevi mahremiyetine yakışır çok dostça paylaşımlarımız oldu." dedi.

16:40 . 20/09/2023 Çarşamba
DHA
CHP Grup Başkanı ve Genel Başkan Adayı Özgür Özel

CHP Grup Başkanı ve Genel Başkan Adayı Özgür Özel

CHP Grup Başkanı ve Genel Başkan Adayı Özgür Özel, Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'nde Osman Kavala, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Ali Hakan Altınay ve Merdan Yanardağ'ı ziyaret etti.

Yaklaşık 3 buçuk saat süren ziyareti sonrası açıklama yapan Özel,
"İçeride cezaevi şartlarında cezaevi mahremiyetine yakışır çok dostça paylaşımlarımız oldu. Ama onların durumu gereğince benim bunu burada benim ifade etmem doğru olmaz. Ümit ediyorum en kısa zamanda özgür kalırlar"
dedi.
Özgür Özel,
"Biraz önce içeride Sayın Osman Kavala'yı, Can Atalay'ı, Tayfun Kahraman'ı, Ali Hakan Altınay'ı ve Merdan Yanardağ'ı ziyaret ettim. Sayın Barış Pehlivan'ı da ziyaret için iznimiz vardı ancak açık cezaevi koşullarında kendisinin bulunduğu bölümle haberleşmede bir sıkıntı olmuş olacak, görüşemedik. Onu önümüzdeki haftaki ziyaretimde tekrar ziyaret etmeyi düşünüyorum. 2 bin 280 gündür Osman Kavala tutuklu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kendisi hakkında verdiği karara rağmen Anayasa Mahkemesi halen daha kendisiyle ilgili diğer başvuruları karara bağladığı halde bir karara bağlamamış durumda. Sabırla ve inançla bu kararı bekliyor. Gezi davasıyla ilgili tabii öncelikle şunu söylemek isterim ki arkadaşlarımızın sağlıklarıyla ilgiliyiz. Sağlıklarının gayet yerinde olduğunu, morallerinin yerinde olduğunu ancak hem aileleri açısından hem küçük çocukları açısından uzayan bu Yargıtay sürecinin son derece ızdırap verici olduğunun altını çizmek isterim. Her ne kadar kendileri bu süreci metanetle, sabırla takip ediyor olsalar da küçük çocuklarının, ailelerinin, yaşlı anne babalarının buraya ziyaretleri noktasında yaşananlar açısından bakıldığında da bütün vatandaşlarımızın ortak talebi bir an önce Yargıtay sürecinin olumlu yönde tamamlanması. Hep birlikte Gezi davasıyla ilgili hukuk bekliyoruz, adalet bekliyoruz. Daha önce hemen arkamdaki salonda takip ettiğimiz ve iki kere kimisi açısından, kimisi açısından üç kez beraatle sonuçlanmış bu sürecin bir şekilde tekrar yargı sürecine taşınmış olmasını ve bu hale getirilmiş olmasını, bu kadar büyük haksızlıklara getirilmiş olmasını kabullenmek gerçekten mümkün değil"
dedi.

"Çok dostça paylaşımlarımız oldu"

Ziyareti sırasında genel başkanlığa adaylığı konusunun geçip geçmediği ile ilgili soru üzerine Özel,
"Şimdi şöyle söyleyeyim. İçeride cezaevi şartlarında cezaevi mahremiyetine yakışır çok dostça paylaşımlarımız oldu. Ama onların durumu gereğince benim bunu burada benim ifade etmem doğru olmaz. Ümit ediyorum en kısa zamanda özgür kalırlar. Tahliyeleri sırasında bu soruyu kendileri yanıtlarlar"
ifadelerini kullandı.


#Özgür Özel
#Osman Kavala
#Merdan Yanardağ
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