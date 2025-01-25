Özgür Özel'in 'Aradım bakmadı' çıkışına Bakan Tunç'tan yanıt: Telefonu bilerek açmadım

Özgür Bey bana ulaşamayan birisi değil, birçok konuda kendisi arar ve görüşürüz. Kendisi de bilir bir çok hususta da yardımcı oluruz . Bu kez evet aradığı doğrudur ve ulaşamadı, çünkü telefonunu bilerek açmadım. Yapmış olduğu dezenformasyona kızdım. 78 vatandaşımızı kaybettiğimiz acı olay üzerinden manipülasyon yapmasını büyük bir sorumsuzluk olarak gördüm."