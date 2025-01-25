Özgür Özel'in 'Aradım bakmadı' çıkışına Bakan Tunç'tan yanıt: Telefonu bilerek açmadım

Bakan Yılmaz Tunç, Bolu yangını sonrası 'korsan bilirkişi raporu' yayınlayan Özgür Özel'in telefonlarına bakmadı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geride kalan gün Bolu'daki yangına ilişkin 'bilirkişi ön inceleme raporu' olduğunu iddia ettiği bir belge paylaşmış, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise belgenin 'korsan' olduğunu duyurmuştu. Yaşananlardan sonra CHP lideri, Bakan Tunç'u aradığını fakat dönüş alamadığını söylemişti. Bakan Tunç, Özel'in telefonlarını bilerek açmadığını belirtip, "Yapmış olduğu dezenformasyona kızdım. 78 vatandaşımızı kaybettiğimiz acı olay üzerinden manipülasyon yapmasını büyük bir sorumsuzluk olarak gördüm." diye konuştu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu'daki otel yangınına ilişkin yaptığı paylaşımda, bilirkişi heyeti ön raporu olduğunu iddia ettiği bir belge paylaşmıştı.
Raporda, sorumluların bakanlık ve il özel idaresi olduğunu belirten Özel'i, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yalanlamıştı.
Özel'in kamuoyuna duyurduğu metnin 'korsan' olduğunu vurgulayan Bakan Tunç,
"Soruşturmayı yürüten Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına sunulmamış, hiçbir resmi niteliği olmayan korsan bir metni rapor diye paylaşarak kamuoyunu yanıltmaya ve soruşturmayı etkilemeye çalışmak büyük bir sorumsuzluk ve vicdansızlıktır."
demişti.
Dezenformasyon çabalarına tepki gösteren Bakan Tunç,
"Devam eden bilirkişi incelemeleri bitip rapor hazırlandığında her şey kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaşılacaktır."
ifadelerini kullanmıştı.
Özgür Özel, Bakan Tunç'u aradı
Özel, Bakan Tunç'un bu duyurusu sonrası yaptığı açıklamada,
"Bunu duyduğum anda süreçle ilgili teminat vermiş olan İçişleri Bakanı'nı aradım. Bir bakanımız Malatya'daydı. Diğeri herhalde meşgul olduğu işe nasıl tepki göstereceğimizi bildiği için o gün bizimle iletişim kurmamayı tercih etti"
ifadelerini kullandı.
Özel'in 'Aradım açmadı' iddiasına Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan yanıt
Gazeteci Sinan Burhan'ın aktardığına göre;
Bakan Tunç, Özel'in telefonunu bilerek açmamış.
Konuya ilişkin konuşan Tunç,
Özgür Bey bana ulaşamayan birisi değil, birçok konuda kendisi arar ve görüşürüz. Kendisi de bilir bir çok hususta da yardımcı oluruz . Bu kez evet aradığı doğrudur ve ulaşamadı, çünkü telefonunu bilerek açmadım. Yapmış olduğu dezenformasyona kızdım. 78 vatandaşımızı kaybettiğimiz acı olay üzerinden manipülasyon yapmasını büyük bir sorumsuzluk olarak gördüm."
diye konuştu.
Bakan Tunç, konuya ilişkin açıklamasının devamında şunları dile getirdi:
"Cumhuriyet Başsavcılığı‘na sunulmamış imzasız korsan bir metni rapor diye paylaşıp sosyal medya mesajı yayınlamadan önce arayıp gerçeği öğrenmek isteseydi kendisini aydınlatırdım . Gerçek olmayan bir bilgi sırf soruşturmaya yönelik bir kafa karışıklığı oluşturmak için yayması sonrasında sonrasında beni araması bu konuda iyi niyetli olmadığını gösteriyor Öncesinde arayıp nedir gerçek diye sorması gerekirken, bunu yapmayarak gerçek niyetini aslında gösteriyor.
Milletimiz müsterih olsun. İstanbul Teknik Üniversitesi’nin konusunda Türkiye’nin en yetkin Profesörleri yangın mahallinde incelemelerini yaptılar, mevzuatımıza göre kimler sorumluysa kime hangi kusur verilirse ucu nereye kadar dokunursa dokunsun 78 canımızın hesabını tarafsız ve bağımsız yargı soracak, sonuna kadar takipçisiyiz"
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