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Gündem

Özgür Özel'in 'depremzedelere bir yıldan az sürede konut' vaadi engel oldukları kentsel dönüşüm projelerini gündeme getirdi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında hükümetin afet bölgesindeki çalışmalarını eleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deprem bölgesindeki konutlar için yaptığı "Milletim bana bir yıl versin" açıklamasına değinen Özel, "Ne bir yılı, bir yıl süre istemekle olmaz." dedi. Özel, "İktidara gelince daha kısa sürede yapmayı mı vadediyorsunuz?" sorusuna ise "Kesinlikle bunu vadediyoruz." diye cevap verdi. Özel'in bu açıklamaları, muhalefetin engel olduğu projeleri gündeme getirdi. Kentsel dönüşüm projelerini 'rantsal dönüşüm' diye tanımlayan muhalefet, İstanbul, İzmir ve Yalova başta olmak üzere pek çok kentte çalışmaları durdurmak için örgütlenmişti.

17:15 . 13/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, afet bölgesindeki konutların yapımını bir yıldan az bir sürede tamamlayabileceklerini söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, afet bölgesindeki konutların yapımını bir yıldan az bir sürede tamamlayabileceklerini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, 11 ili enkaza çevirdi. Yıkıcı depremlerin ardından afetten etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak için çalışmalar tüm hızıyla devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, afetin vurduğu illerdeki konutların 1 yıl içinde tamamlanıp teslim edileceğini açıkladı.

Özgür Özel: Bir yıldan az sürede yapmayı vadediyoruz

Geçtiğimiz günlerde Habertürk yayınına konuk olan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, hükümetin afet bölgesindeki çalışmalarına eleştirilerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın
"Milletim bana bir yıl daha versin"
açıklamasına değinen Özel,
"Ne bir yılı yahu. Bir yıl süre istemekle olmaz."
dedi. Özel, Gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un
"Sizin böyle bir hazırlığınız var mı? İktidara gelince daha kısa sürede yapmayı mı vadediyorsunuz?"
sorusuna
"Kesinlikle bunu vadediyoruz."
diye cevap verdi.

Muhalefet pek çok projeye engel oldu

Özel'in bu açıklamaları, muhalefetin engel olduğu kentsel dönüşüm projelerini gündeme getirdi. Muhalefet,
“evinizin metrekaresi düşecek”, “güneş görmeyen cepheden ev verilecek”, “bunun adı rantsal dönüşüm”
şeklinde iddialarla pek çok kentte kentsel dönüşüm projelerine engel olmaya çalışmıştı.

Tozkoparan'daki çalışmalar mahkeme kararıyla durduruldu

İstanbul Güngören Tozkoparan Mahallesi’nde devam kentsel dönüşüm çalışmaları, muhaliflerin açtığı dava sonucu iptal edilmişti. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Güngören Tozkoparan'da devam kentsel dönüşüm çalışmalarını
“Bu kentsel dönüşüm değil, rantsal dönüşüm”
sözleriyle eleştirirken CHP Üsküdar Belediye Başkan aday adayı Onur Cingil de projeye karşı çıkanların avukatlığını üstlenmişti.

Akşener: Gürültü çıkardık ve durdurduk

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de mahkemenin kentsel dönüşüm projesini durdurma kararını sevinçle karşılamıştı. O dönem Tozkoparan'a ziyarette bulunan Akşener,
"Kentsel dönüşümü durdurmak için gürültü çıkardık ve durdurduk"
demişti.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ve görevinden uzaklaştırılan CHP'li Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman da Yalova'daki kentsel dönüşüm karşıtı protestolarda boy göstermişti.

CHP'li Karabağ Belediyesi Başkanı TOKİ projesine engel oldu

İzmir Karabağlar'ın CHP'li Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu da TOKİ'nin depreme dayanıklı konut çalışmasını iptal etmesi sebebiyle büyük tepki çekmişti.


Özgür Özel'in 'depremzedelere bir yıldan az sürede konut' vaadi engel oldukları kentsel dönüşüm projelerini gündeme getirdi
Özgür Özel'in 'depremzedelere bir yıldan az sürede konut' vaadi engel oldukları kentsel dönüşüm projelerini gündeme getirdi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında hükümetin afet bölgesindeki çalışmalarını eleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deprem bölgesindeki konutlar için yaptığı "Milletim bana bir yıl versin" açıklamasına değinen Özel, "Ne bir yılı, bir yıl süre istemekle olmaz." dedi. Özel, "İktidara gelince daha kısa sürede yapmayı mı vadediyorsunuz?" sorusuna ise "Kesinlikle bunu vadediyoruz." diye cevap verdi. Özel'in bu açıklamaları, muhalefetin engel olduğu projeleri gündeme getirdi. Kentsel dönüşüm projelerini 'rantsal dönüşüm' diye tanımlayan muhalefet, İstanbul, İzmir ve Yalova başta olmak üzere pek çok kentte çalışmaları durdurmak için örgütlenmişti.

CHP'liler Yalova'daki kentsel dönüşüm karşıtı protestolarda en ön saftaydı: Sizi buradan çıkaramayacaklar
CHP'liler Yalova'daki kentsel dönüşüm karşıtı protestolarda en ön saftaydı: Sizi buradan çıkaramayacaklar

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından ülke genelinde karşı çıkılan kentsel dönüşüm çalışmaları yeniden gündeme geldi. Yalova'nın Bağlarbaşı Mahallesi'nde riskli yapılanların belirlenmesi için başlatılan kentsel dönüşüm çalışmasına karşı çıkan muhalifler, projeye engel olmak için örgütlenmişti. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ve görevinden uzaklaştırılan CHP'li Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman bölgeye giderek kentsel dönüşüm karşıtı protestolara destek vermişti. CHP'li Salman, protestolarda yaptığı konuşmada, "Sizi buradan öyle kümesten tavuk çıkarır gibi çıkartamazlar. Çıkartamayacaklar da merak etmeyin." demişti.

#Özgür Özel
#CHP
#Cumhurbaşkanı Erdoğan
22 dakika önce
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