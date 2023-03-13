Özgür Özel'in 'depremzedelere bir yıldan az sürede konut' vaadi engel oldukları kentsel dönüşüm projelerini gündeme getirdi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında hükümetin afet bölgesindeki çalışmalarını eleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deprem bölgesindeki konutlar için yaptığı "Milletim bana bir yıl versin" açıklamasına değinen Özel, "Ne bir yılı, bir yıl süre istemekle olmaz." dedi. Özel, "İktidara gelince daha kısa sürede yapmayı mı vadediyorsunuz?" sorusuna ise "Kesinlikle bunu vadediyoruz." diye cevap verdi. Özel'in bu açıklamaları, muhalefetin engel olduğu projeleri gündeme getirdi. Kentsel dönüşüm projelerini 'rantsal dönüşüm' diye tanımlayan muhalefet, İstanbul, İzmir ve Yalova başta olmak üzere pek çok kentte çalışmaları durdurmak için örgütlenmişti.