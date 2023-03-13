Özgür Özel'in 'depremzedelere bir yıldan az sürede konut' vaadi engel oldukları kentsel dönüşüm projelerini gündeme getirdi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, afet bölgesindeki konutların yapımını bir yıldan az bir sürede tamamlayabileceklerini söyledi.
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, 11 ili enkaza çevirdi. Yıkıcı depremlerin ardından afetten etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak için çalışmalar tüm hızıyla devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, afetin vurduğu illerdeki konutların 1 yıl içinde tamamlanıp teslim edileceğini açıkladı.
Özgür Özel: Bir yıldan az sürede yapmayı vadediyoruz
Muhalefet pek çok projeye engel oldu
Tozkoparan'daki çalışmalar mahkeme kararıyla durduruldu
Akşener: Gürültü çıkardık ve durdurduk
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ve görevinden uzaklaştırılan CHP'li Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman da Yalova'daki kentsel dönüşüm karşıtı protestolarda boy göstermişti.
CHP'li Karabağ Belediyesi Başkanı TOKİ projesine engel oldu
İzmir Karabağlar'ın CHP'li Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu da TOKİ'nin depreme dayanıklı konut çalışmasını iptal etmesi sebebiyle büyük tepki çekmişti.