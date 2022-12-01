Gündem Özhaseki Altılı masanın anayasa çalışmasında eski Türkiye özlemi ve eskiye dönüş var
POLİTİKA

Özhaseki: Altılı masanın anayasa çalışmasında eski Türkiye özlemi ve eskiye dönüş var

Altılı masanın anayasa çalışmasına ilişkin konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Eski Türkiye özlemi ve eskiye dönüş var. Eski Türkiye'de ne vardı, bolca kaos ortamı, koalisyonlar ortamı ve vesayetler rejimi vardı." dedi.

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Haber Merkezi AA
Özhaseki: Altılı masanın anayasa çalışmasında eski Türkiye özlemi ve eskiye dönüş var
Mehmet Özhaseki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, katıldığı bir canlı yayında soruları yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Asgari ücret konusunda önceliğin dar gelirlilerin alım gücünün artması olduğunu belirten Özhaseki, "Şahsi kanaatim dar gelirlilerin, asgari ücretlinin 'evet iyi oldu, hükümetin ellerine sağlık.' diyeceği bir rakam olacak. Asgari ücret açıklandığında herkesi tatmin edecek. Dar gelirli enflasyon karşısında ezilmeyecek. Asgari ücrette ciddi bir artış olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Altılı masanın anayasa çalışması

Altılı masanın anayasa çalışmasına ilişkin soru üzerine Özhaseki, "Sundukları anayasa çalışmasına baktım. Eski Türkiye özlemi ve eskiye dönüş var. Eski Türkiye'de ne vardı? Bolca kaos ortamı, koalisyonlar ortamı ve vesayetler rejimi vardı. O vesayet odaklarını yeniden güçlendirmeye çalıştığınızda başınıza başka belalar açıyorsunuz. Bir de masanın altından kafasını uzatan bir parti var, 'İstanbul, Ankara belediye başkanlıklarını sayemizde kazandınız, bizi yok sayamazsınız' diyen bir yapı var. Bu anayasa taslağında onları hoşnut etme çabası var." değerlendirmesinde bulundu.

"Vatandaşın üzerinden baskı kalktı"

Son yerel seçimde AK Parti'nin, önceki dönem HDP'de olan pek çok belediyeyi kazandığına işaret eden Özhaseki, "PKK'nın baskısıyla HDP birçok belediyeyi almıştı. PKK'dan korkan vatandaşlarımız oylarını HDP'ye vermek zorunda kalmıştı. Güvenlik sağlandı. İnsanlar artık özgürce düşüncelerini dile getirebiliyor, oylarını özgürce kullanabiliyor. HDP önümüzdeki yerel seçimlerde birçok belediyeyi alamayacak." ifadelerini kullandı.

CHP'nin 11 büyükşehir belediyesini kazandığını hatırlatan Mehmet Özhaseki, bir sonraki seçimde bu belediyelerin büyük çoğunluğunu yeniden kazanacaklarını söyledi.

"10'nun üzerinde belediye başkanı, AK Parti'ye geçmek istiyor, değerlendiriyoruz"

AK Parti'ye katılımların devam edeceğini belirten Özhaseki, "Önümüzdeki günlerde AK Parti'ye geçişler olacak. Bizim CHP ile aramızdaki temel fark hizmet odaklı olmamız. Seçimlerden bu yana CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve diğer partilerden tam 41 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı. Altılı masanın belediye başkanlarından transferler devam edecek. 10'un üzerinde belediye başkanı, AK Parti'ye geçmek istiyor, değerlendiriyoruz." dedi.

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