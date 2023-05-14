Özhaseki: Sonuca hep birlikte rıza gösteririz

“Bizler 5 yıl boyunca yaptıklarımızı anlatmaya çalıştık. Türkiye’yi bekleyen tehlikeleri, tehditleri söylemeye çalıştık. Elimizden geleni yaptık. Normal bir demokratik ortamda yapılabilecek ne varsa o şekilde davrandık. Bugünde burada herkes oylarını kullanıyor. Çıkan sonuçta inşallah ülkemiz için hayırlı olur. Çünkü zor bir ülkeyiz. Bütün İslam coğrafyasının, Türk dünyasının gözünün üzerine olduğu, hepsinin gözbebeği olan ülkeyiz. Buradan çıkacak sonuçlar sadece Türkiye’yi değil, dünyayı da etkileyecek. Ondan dolayı bu seçimlerin önemini herkes biliyor. İnşallah sonuç hayırlı olur. Allah’tan dileğimiz, sonuna kadar huzur içerisinde bu seçimin tamamlanıp milletimizin iradesinin tam olarak sandığa yansımasıdır