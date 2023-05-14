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Özhaseki: Sonuca hep birlikte rıza gösteririz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, oyunu Kayseri’nin Talas ilçesinde kullandı. Özhaseki, “Milletin iradesi sandığa tecelli eder ve oradan çıkan sonuca da hep birlikte rıza gösteririz” dedi.

12:57 . 14/05/2023 Pazar
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Mehmet Özhaseki

Mehmet Özhaseki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı
Mehmet Özhaseki
, Talas ilçesindeki özel bir okulda kurulan 1326 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Özhaseki, seçimlerin hayırlı olmasını temenni ederek, sandıklardan çıkan sonuçlara hep birlikte rıza göstereceklerini dile getirdi.
Özhaseki,
“Bugün ülkemizin genelinde yapılan seçimler ülkemiz için hayırlı olsun. Allah hayırlı neticeler hasıl etsin. Bugün akşama kadar bir sükunet içerisinde bir olgunlukla seçimler tamamlanır. Milletin iradesi sandığa tecelli eder, atılmış olur ve oradan çıkan sonuca da hep birlikte rıza gösteririz. “Hayırlı olsun” deriz. İnşallah ülkemiz için hayırlı olsun. Şehrimiz içinde hayırlı olsun. Çünkü ülkemizi, vatanımızı, bayrağımızı çok seviyoruz ama şehrimizi de seviyoruz. Şehrimiz için 5 yıl boyunca hizmete edecek iyi niyetli arkadaşların orada görev alması önemli”
ifadelerini kullandı.
“Tüm dünyanın gözü bu seçimlerin üzerinde” diyen Özhaseki, seçimin önemine değinerek,
“Bizler 5 yıl boyunca yaptıklarımızı anlatmaya çalıştık. Türkiye’yi bekleyen tehlikeleri, tehditleri söylemeye çalıştık. Elimizden geleni yaptık. Normal bir demokratik ortamda yapılabilecek ne varsa o şekilde davrandık. Bugünde burada herkes oylarını kullanıyor. Çıkan sonuçta inşallah ülkemiz için hayırlı olur. Çünkü zor bir ülkeyiz. Bütün İslam coğrafyasının, Türk dünyasının gözünün üzerine olduğu, hepsinin gözbebeği olan ülkeyiz. Buradan çıkacak sonuçlar sadece Türkiye’yi değil, dünyayı da etkileyecek. Ondan dolayı bu seçimlerin önemini herkes biliyor. İnşallah sonuç hayırlı olur. Allah’tan dileğimiz, sonuna kadar huzur içerisinde bu seçimin tamamlanıp milletimizin iradesinin tam olarak sandığa yansımasıdır
” şeklinde konuştu.

Türkiye 2023 Seçim Sonuçları
Türkiye 2023 Seçim Sonuçları

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri, Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden biri olacak. 2023 cumhurbaşkanlığı seçimi için Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan yarışmakta. 600 vekil için ise 14 Mayıs milletvekili genel seçim sonuçları ile Meclis’e girecek. 64 milyon 113 bin 941 seçmen Cumhur, Millet, ATA ve Emek ve Özgürlük İttifakı seçim sonuçları başta olmak üzere Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri ile partilerin oy oranları sorguluyor. 1 milyon 691 bin 531 yurt dışı seçmen yurt dışı temsilciliklerde oy kullandı. Peki cumhurbaşkanı seçim sonucu ne oldu, hangi parti ne kadar oy aldı? Kim hangi ittifak kazandı? Seçim 2023 sonuçlarına ilişkin tüm detayları canlı sonuçlar ve anlık veriler ile en hızlı bir şekilde takip edebilirsiniz.


#Mehmet Özhaseki
#seçim
#14 mayıs
#sandık
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