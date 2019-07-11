Gündem Özhasekiden iddialara videolu cevap
ANKARA

Özhaseki'den iddialara videolu cevap

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "T.C. ibareli bazı belediye tabelaları" üzerine bir soruya verdiği yanıtı içeren televizyon programı görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, açıklamasında "Konuşmalarımı çarpıtmak ve algı oyunlarını sürdürmek adına malum merkezler yine iş başı yaptı. Bu algı oyununa verilecek en iyi cevap, yaptığım konuşmayı olduğu gibi yayınlamak olur herhalde" dedi.

Haber Merkezi AA
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "T.C. ibareli bazı belediye tabelaları" üzerine bir soruya verdiği yanıtı içeren televizyon programı görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Özhaseki, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Katıldığım bir televizyon programı sonrasında konuşmalarımı çarpıtmak ve algı oyunlarını sürdürmek adına malum merkezler yine iş başı yaptı. Bu algı oyununa verilecek en iyi cevap, yaptığım konuşmayı olduğu gibi yayınlamak olur herhalde." ifadesine yer verdi.

Televizyon programındaki "T.C. ibaresinin takılmasında bir mahsur var mı? Bu konu niye bu kadar gündem oluyor?" şeklindeki soruya Özhaseki, şu karşılığı verdi:

"Size şimdi isminizi sorsam, siz şöyle der misiniz? 'Ben insanoğlu, erkek Doğan Havur' der misiniz? demezsiniz, ne dersiniz, 'adım Doğan' dersiniz değil mi? Çok net. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşamıyor muyuz, niye tekrarlayalım ki bir daha bir daha inkar eden mi var, Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı olan mı var?"

Konuşmasının devamında, burada yapılanın bölücülüğü ve tahriki artırmak olduğunu ifade eden Özhaseki, şunları kaydetti:

  • "Yıllardır dikkat edin T.C. ibaresini rumuzların başında kullanmaya başladı birileri. Resmen bu bölücülük alametidir. Şu an hala Cumhuriyet Halk Partili 40 tane belediyede T.C. ibaresi yok. Ne oluyor da gelip gidip burada bunu söylüyorlar? Bakın resmen bu bölücülük, fitne atma işidir. Net söylüyorum bunu ben. Kayseri Büyükşehir, Kocasinan, Melikgazi, Talas veya ilçelerinde Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı olan bir Allah'ın kulu mu var? Buna karşı olan bir başkan mı var? Meclis üyeleri mi var? Veyahut Melikgazi Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti kurumu değil; falan bir şeyin kurumu diyen mi var ki ikide bir bu söyleniyor, gündeme getiriliyor burada? Yok, ne alemi var ki belediyeleri bıraksınlar da işlerini yapsınlar. Belediyeler ortaya koydukları projelerin peşinde koşsunlar. Bu, siyasi bir atraksiyondan ibarettir."

"MHP, belediyelere taktı" ifadesi üzerine Özhaseki, T.C. ibaresini takan belediyelere hiçbir itirazlarının olmadığını, sorun da olmadığını dile getirerek, "Ama gelip gidip zorlarsanız bu da doğru bir şey olmaz." ifadesini kullandı.

Mehmet Özhaseki: T.C. ibaresi üzerinden algı oyunları yapıldı
OYNAT 02:01
Mehmet Özhaseki: T.C. ibaresi üzerinden algı oyunları yapıldı
Katıldığı bir televizyon programında, T.C. ibaresinin kaldırılmasıyla ilgili soru yöneltilen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki sosyal medyadan, ''Katıldığım bir televizyon programı sonrasında konuşmalarımı çarpıtmak ve algı oyunlarını sürdürmek adına malum merkezler yine iş başı yaptı. Bu algı oyununa verilecek en iyi cevap, yaptığım konuşmayı olduğu gibi yayınlamak olur herhalde.'' diyerek yayının paylaşımını yaptı.


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