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POLİTİKA

Öztürk Yılmaz: Kılıçdaroğlu algıyı üzerine toplamak için şov yapıyor

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, TVNET ekranlarında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Devlet kurumlarına giderek, içeri alınmayınca provokasyonlara imza atan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Yılmaz, "Bu davranışı çocukça buluyorum. Algıyı kendi üzerinde toplamak için şov yapıyor" dedi. Kılıçdaroğlu'nun kendisi ile çeliştiğine vurgu yapan Yılmaz, "Çok saçma sapan bir siyaset takip etmeye çalışıyor." diye konuştu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Öztürk Yılmaz: Kılıçdaroğlu algıyı üzerine toplamak için şov yapıyor
​Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, TVNET'te yayınlanan Net Bakış programında eski partisi CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

Yılmaz, baskı kurmak maksadıyla randevusu olmadığı devlet kurumlarına giderek, içeri alınmayınca provokasyonlara imza atan Kılıçdaroğlu'nun tavırlarını "çocukça bulduğunu" söyledi.

"KILIÇDAROĞLU ŞOV YAPIYOR"

"Kılıçdaroğlu algıyı kendi üzerinde toplamak için şov yapıyor" diyen Yılmaz, "Siyasetçilerin, siyasilerle görüşme hakkı vardır. Bu tabi ki engellenemez. Buradaki olay farklı. Burada 'Burada Erdoğan'ın adamları bize randevu veremez' demeye getiriyor. Burada haklı olabilirdi ama 16 Nisan'da rejim değişirken İzmir'de zaman harcamasaydı da Anadolu'da zaman harcasaydı bugün bu sistemden şikayet edebilirdi" ifadelerini kullandı.

Öztürk Yılmaz: Kılıçdaroğlu algıyı üzerine toplamak için şov yapıyor
OYNAT 01:57
Öztürk Yılmaz: Kılıçdaroğlu algıyı üzerine toplamak için şov yapıyor
Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, TVNET ekranlarında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Devlet kurumlarına giderek, içeri alınmayınca provokasyonlara imza atan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Yılmaz, 'Bu davranışı çocukça buluyorum. Algıyı kendi üzerinde toplamak için şov yapıyor' dedi. Kılıçdaroğlu'nun kendisi ile çeliştiğine vurgu yapan Yılmaz, 'Çok saçma sapan bir siyaset takip etmeye çalışıyor.' diye konuştu.

"DEMİRTAŞ'I İÇERİ ATTIRAN DA KENDİSİ"

Kılıçdaroğlu'nun o dönemde kaçıp İzmir'e gittiğini vurgulayan Öztürk, "Şimdi böyle bir şeyi haklı bulmuyorum. Bu çelişkiden daha radikal bir çelişki daha var. Demirtaş neden içeride diyor? Demirtaş'ı içeri attıran da kendisi. Dokunulmazlığı kaldıran da o. Çok saçma sapan bir siyaset takip etmeye çalışıyor." diye konuştu.

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