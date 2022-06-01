Pakistan Başbakan'ı Şahbaz Şerif'ten Türkiye'ye ilk resmi ziyaret

Eskişehir'de çıkan hortum paniğe neden oldu: Vatandaşlar o anları böyle görüntüledi

Eskişehir'de kısa süre etkili olan hortum paniğe neden oldu. Fabrika çalışanları tarafından o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Hava sıcaklığının düştüğü kent için sağanak uyarısında bulunuldu.