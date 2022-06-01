Gündem Pakistan Başbakanı Şahbaz Şeriften Türkiyeye ilk resmi ziyaret
ANKARA

Pakistan Başbakan'ı Şahbaz Şerif'ten Türkiye'ye ilk resmi ziyaret

Pakistan'ın yeni Başbakanı Şahbaz Şerif Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i resmi törenle karşıladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şeriften Türkiyeye ilk resmi ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in bulunduğu makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şerif'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.

ASKERLERE TÜRKÇE MERHABA

Erdoğan ve Şerif'in tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşları çalındı. Şerif, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı, Türkçe "Merhaba asker" diyerek selamladı.

  • Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Şerif, merdivenlerde Türkiye ve Pakistan bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

ORTAK BASIN TOPLANTISI DÜZENLENECEK

Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Şerif, heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmaların imza törenine iştirak edecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şerif onuruna resmi akşam yemeği verecek.

Törende, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Ankara Valisi Vasip Şahin de hazır bulundu.


Pakistan'da yeni başbakan Şahbaz Şerif oldu
DÜNYA
Pakistan'da yeni başbakan Şahbaz Şerif oldu

Pakistan Başbakanı Şerif'ten metrobüs projesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
DÜNYA
Pakistan Başbakanı Şerif'ten metrobüs projesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'ten Türkiye’ye ilk resmi ziyaret: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek
GÜNDEM
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'ten Türkiye’ye ilk resmi ziyaret: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek
Jorge Jesus Kadıköyde

Jorge Jesus Kadıköy'de

​Portekizli teknik adam Ülker Stadyumu'nu gezdi.
3600 ek göstergede sona gelindi

3600 ek göstergede sona gelindi

Detaylar belli oldu: Maaşları nasıl etkileyecek?
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şeriften Türkiyeye ilk resmi ziyaret

​Kumburgaz'da meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.

​Manisa'da su kuyusunda petrol bulunan köyde sevinç hakim.

​Irak'ın kuzeyindeki inler yerle bir: 14 PKK'lı öldürüldü

'Çölün ortasında ağaç olur mu' dediler: Yedi yılda başardı.

​WhatsApp'ta yanlış yazmak artık sorun olmayacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.