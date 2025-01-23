Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bolu
Pakistan Büyükelçisi Dr. Yousaf Junaid'dan Bolu'ya dayanışma ziyareti: Kalplerimiz birlikte atıyor acıyı paylaşıyoruz

Pakistan Büyükelçisi Dr. Yousaf Junaid'dan Bolu'ya dayanışma ziyareti: Kalplerimiz birlikte atıyor acıyı paylaşıyoruz

10:2623/01/2025, الخميس
Yeni Şafak
Sonraki haber
Pakistan Büyükelçi Dr. Yousaf Junaid, Bolu'da yaşanan facia bölgesini ziyaret etti.
Pakistan Büyükelçi Dr. Yousaf Junaid, Bolu'da yaşanan facia bölgesini ziyaret etti.

Bolu'daki Kartalkaya kayak merkezindeki bir otelde çıkan yangının ardından Pakistan'ın Türkiye Büyükelçisi Dr. Yousaf Junaid, başsağlığı dilemek ve Türk milletiyle güçlü dayanışmasını ifade etmek için Bolu'yu ziyaret etti. Junaid, “Kalplerimiz birlikte atıyor ve sevinç ve acıyı paylaşıyoruz. Tüm Pakistan milleti bu trajik olaydan dolayı derin bir üzüntü içindedir” diye konuştu.

Pakistan Başbakan Shehbaz Sharif ve Pakistan milleti adına Büyükelçi Dr. Yousaf Junaid, trajik olayda kaybedilen değerli hayatlar için içten taziyelerini iletti ve fatiha okudu.



Pakistan ve Türkiye'nin her koşulda birbirini destekleme konusunda muhteşem bir geçmişe sahip olduğunu belirtti. Junaid, “Kalplerimiz birlikte atıyor ve sevinç ve acıyı paylaşıyoruz. Tüm Pakistan milleti bu trajik olaydan dolayı derin bir üzüntü içindedir” diye konuştu.



AFAD Koordinasyon Merkezi'ni de ziyaret eden Büyükelçi Junaid, AFAD Başkanı Vali Okay Memiş tarafından olay hakkında ve durumu kontrol altına almak için yapılanlar hakkında bilgilendirildi. Vali Okay Memiş, büyükelçiye dayanışma ziyareti için ve Pakistan milletine bu acılı zamanda Türkiye'nin yanında olduğu için teşekkür etti.



#Bolu
#Pakistan
#Kartalkaya

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MTV 1. taksit ödemesi ne zaman yapılacak? Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ilk taksit ödemesi son gün 2025