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Pakistan'dan dikkat çeken adım: İlk siparişi verdiler

Pakistan Petrol Bakanı Musadik Malik, ülkesinin iskontolu Rus ham petrolü için ilk siparişini verdiğini açıkladı. Bu kapsamda, petrol yüklü bir tankerin Mayıs ayında Karaçi limanına yanaşacağını açıklandı.

10:24 . 20/04/2023 Perşembe
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Arşiv

Arşiv

Pakistan iskontolu Rus ham petrolü için ilk siparişini verdi.

Pakistan petrol bakanı, ülkesinin Rusya ile imzaladığı yeni anlaşma kapsamında iskontolu Rus ham petrolü için ilk siparişi verdiğini ve petrol yüklü bir tankerin Mayıs ayında Karaçi limanına yanaşacağını açıkladı.

Anlaşma kapsamında Pakistan, Rusya'dan rafine petrol değil, yalnızca ham petrol satın alacak. Petrol Bakanı Musadik Malik, Reuters'a yaptığı açıklamada, ilk sipariş başarılı olursa ülkesinin Rus petrol ithalatının günlük 100,000 varile ulaşmasının beklendiğini açıkladı.

Malik, "Siparişler verildi" dedi.


#Pakistan
#Rusya
#petrol
27 dakika önce
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