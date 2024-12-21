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Palandöken Dağı'nda Judo Milli Takımı antrenman yaparken çığ düştü: 1'i ağır 4 yaralı

Palandöken Dağı'nda Judo Milli Takımı antrenman yaparken çığ düştü: 1'i ağır 4 yaralı

10:5321/12/2024, Cumartesi
G: 21/12/2024, Cumartesi
DHA
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Ekipler, çığ altında kalan sporculara ulaşarak ilk müdahalede bulundu.
Ekipler, çığ altında kalan sporculara ulaşarak ilk müdahalede bulundu.

Erzurum Palandöken Dağı'nda yüksek irtifa kampı yapan Judo Milli Takımı Sultan Seki'si bölgesine tırmanırken çığ düştü. Kar kütlesinin altında kalarak hayatını kaybettiği açıklanan Emre Yazgan'a, hastanede müdahale edildiği bildirildi. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, "Milli sporcu Emre Yazgan'a müdahale ediliyor. 5 yaralı var" dedi.

Erzurum'da Palandöken Dağı'nda antrenman yapan sporcuların üzerine çığ düştü, 5 kişi yaralandı.


YouTube
Palandöken Dağı'nda Judo Milli Takımı antrenman yaparken çığ düştü: 1'i ağır 4 yaralı
Gündem / Erzurum
21 Aralık, Cumartesi

'1 kardeşimiz 2 metre çığ altından çıkarıldı'

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Selahattin Karslı, Palandöken'de kayak pistlerinin olmadığı bir alana çığ düştüğünü söyledi.


Karslı, "Çığ altında insanların olduğu söylendi. Bölgede JAK ekiplerimiz var. Biz de yetiştik. Sporcular izinsiz olarak antrenmana çıkmış. Çok dik olan mevkide çığa kapılmışlar. 4 kişi kendi imkanları ve jandarma tarafından indirildi, sağ çıkarıldı. Bir kardeşimiz şu anda 2 metre çığ altından çıkarıldı. Muhtemelen boynunda ve belli bölgelerinde kırıklar var" dedi.



'Olay doğa yürüyüşü esnasında meydana geldi'

Erzurum Palandöken Dağı'nda çığ düşmesi sonucu kar kütlesinin altında kalarak hayatını kaybettiği açıklanan Emre Yazgan'a, hastanede müdahale edildiği bildirildi.


YouTube
Palandöken Dağı'nda Judo Milli Takımı antrenman yaparken çığ düştü: 1'i ağır 4 yaralı
Gündem / Erzurum
21 Aralık, Cumartesi

Erzurum Valisi Çiftçi: Emre Yazgan'a müdahale ediliyor

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, "Milli sporcu Emre Yazgan'a müdahale ediliyor. 5 yaralı var" dedi. Emre Yazgan'ın ikizi Yunus Yazgan'ın da milli sporcu olduğu, çığdan hafif yaralı olarak kurtulduğu öğrenildi. Erzurum Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Yunus Yazgan'ın durumunun iyi olduğu bildirildi.



Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

Sağlık Bakanlığı, "Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde meydana gelen çığ düşmesi sonucu 5 kişi yaralanmıştır. Yaralılar, hastanelerimizde tedavi altına alınmıştır. Judo Milli Takımı sporcumuz Emre Yazgan'ın durumu ciddiyetini korumakta olup, tedavisi yoğun bakımda devam etmektedir" denildi.



#Erzurum
#Palandöken Dağı
#Çığ

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