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Pamuk gibi dönüyoruz: Hacılar yurda gelmeye devam ediyor

Hac farizasını yerine getiren vatandaşların yurda dönüşleri devam ediyor. İstanbul Havalimanı’na gelen ilk kafiledeki hacılar yakınları tarafından karşılandı. Hacca ailesiyle gittiğini ve hiçbir zorlukla karşılaşmadığını anlatan Nurettin Öztürk, hac farizasının genç yaşta yapılması tavsiyesinde bulundu. Osman Kocadelioğlu da “Demir gibi ağırlaşmış vaziyette gittik, pamuk gibi dönüyoruz Allah’a şükür” dedi.

04:00 - 22/06/2024 Cumartesi
Güncelleme: 05:22 - 22/06/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Hacdan dönenler ve onları karşılamaya gelenler, birbirlerine sarılarak sevinç gözyaşı döktü.
Hacdan dönenler ve onları karşılamaya gelenler, birbirlerine sarılarak sevinç gözyaşı döktü.

Hac ibadetini yerine getirmek için kutsal topraklara giden hacılar yurda dönmeye başladı. İstanbul Havalimanı'na gelen ilk kafiledeki hacılar, yakınları tarafından sevinçle karşılandı. Hacıları taşıyan Türk Hava Yolları'na ait "5277" sefer sayılı, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinden havalanan uçak, dün sabah saat 11.15'te İstanbul Havalimanı'na indi. Hacıların yakınları tarafından karşılanması sırasında duygusal anlar yaşandı. Hacdan dönenler ve onları karşılamaya gelenler, birbirlerine sarılarak sevinç gözyaşı döktü.


HİSLERİMİZ ANLATILMAZ YAŞANIR

Hacılardan Recep Bölükbaşı, kutsal toprakların çok kalabalık olduğunu söyledi. Çok güzel hislerle hacdan döndüğünü belirten Bölükbaşı, “Hislerimiz anlatılmaz, yaşanır. Zorluklar da gördük. Yaklaşık 35 gün oradaydık. 6'ncı senede gittim. 13, 14 sene bekleyen vardı. 54 yaşında gittim ve tüm gerekenleri yaptık” diye konuştu. Türkan Şahin, çok güzel hislerle hacdan döndüklerini ifade ederek, “Allah herkese nasip etsin. Çok güzel geçti. Çok kalabalıktı. Çok ilgilendiler” dedi. Hacca ailesiyle gittiğini ve hiçbir zorlukla karşılaşmadığını anlatan Nurettin Öztürk de hac farizasının genç yaşta yapılması tavsiyesinde bulundu.


354 ARKADAŞIMA TEK TEK DUA ETTİM

Bir başka hacı Murat Bakkaloğlu ise, kendisini arayan tüm yakınlarının ismini bir kağıda not ettiğini belirtti. Bakkaloğlu, “Arkadaşlarımın adlarını soyadlarını, isteklerini, dualarını, hastalarını, hepsini tek tek yazdım 354 kişi oldu. Bu arkadaşlarımın her birine oraya gittiğimde tek tek dua ettim” dedi.


MANEVİ HAZZA DOYDUK

Eşiyle birlikte kutsal topraklara hac ibadeti için giden Osman Kocadelioğlu, “Demir gibi ağırlaşmış vaziyette gittik, pamuk gibi dönüyoruz Allah’a şükür. Gayet rahatım manevi hazza doymuş bir vaziyette ülkemize geliyoruz. İnsanın o manevi hazza doyması gerekiyor. Oraya genç gidilmesi lazım hem hayata bakış açısından, hem de hayatı düzgün yaşamak açısından” şeklinde konuştu.


#Hac
#İstanbul Havalimanı
#Hacı Osman Kocadelioğlu
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