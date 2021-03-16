Pamukkale Belediye Başkanı Örki sözlerini tutmaya devam ediyor

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, ilçede yaşayan vatandaşların öncelikleri göz önüne alarak, her mahalleye uygun, geleceğe dönük projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Pamukkale Belediyesi tarafından 2020 yılının ikinci yarısında mahallelerin ihtiyaçlarına göre başlattığı kapalı pazar yeri atağı kapsamında Belenardıç Kapalı Pazar Yeri tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulmuştu. Yapılan çalışmalarla Karakurt Kapalı Pazar Yeri de tamamlandı. 760 m2’lik alan içerisine yapılan kapalı pazar yerinde 50 m2’lik ile 20 m2’lik 2 adet dükkan, 2 adet tuvalet, park bulunuyor.

Park alanı içerisine çocuk oyun grubu ve fitness aletleri konularak, mahalle sakinlerinin günlük yaşamlarında nefes alabilecekleri de bir alan da oluşturuldu. Çevre peyzaj düzenlemesi ile de dikkat çeken Karakurt Kapalı Pazar Yeri’nin çevre düzenlemesinde, tamamen belediye serasında yetiştirilen ve su tasarrufu sağlamak için az su isteyen bitki ve çiçek ekimi yapıldı.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki

REKLAM

KARAKURTLULARDAN TEŞEKKÜR

Karakurt Mahalle Muhtarı Kadir Kıvrak, mahalle olarak en önemli eksikliklerinin pazar yeri olduğunu ifade ederek, “Bu eksiğimizi başkanımıza ilettik. Başkanımız kısa sürede bu talebimizi yerine getirip, mahallemize pazar yeri kazandırdı. Mahalle sakinlerimiz pazar ihtiyacını şehir merkezine giderek yapıyorlardı. Yapılan bu pazar yeri sayesinde vatandaşlarımız bu zorluklardan kurtulmuş oldu. Pazar yerinin yanında 2 tane sosyal tesisimiz olacak, bunlardan birinin market diğerinin de kıraathane olarak kullanılması planlanıyor. Bu hizmetlerinden dolayı mahallem adına Sayın Başkanımız Avni Örki’ye çok teşekkür ederim” dedi. Mahalle sakinlerinden İbrahim Akbulut ve Hüseyin Karip ise, “Biz önceden merkezden alışveriş yapıyorduk, bunun bitmesi mahallemiz adına çok güzel oldu. Merkeze ulaşım zor olduğu için pazar alışverişinde sorunlar yaşıyorduk. Pazar yeriyle birlikte park alanı da yapıldı. Başkanımız Avni Örki bizlere verdiği sözü yerine getirdi. Pazar yerini ayağımıza getirdiği için başkanımıza çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

REKLAM

SÖZLERİMİZİ TUTUYORUZ

6 mahalleye 5 kapalı pazar yeri, 1 de kapalı pazar yeri ve sosyal tesis sözü veren Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Belenardıç ve Karakurt kapalı pazar yerlerimizi tamamladık. Gölemezli, Karakova ve Kavakbaşı’ndaki kapalı pazar yerleri ile Kale’deki çok amaçlı sosyal tesisimizin genel yapısı tamamlandı, peyzaj çalışmaları da kısa süre içinde bitirilerek vatandaşların hizmetine sunulacak. Mahallelerimizde vatandaşlarımızın hem pazar alış verişlerini yapabileceği hem de düğün, mevlit ve benzeri organizasyonlarda kullanabileceği şekilde planlanan tesislerimizin şimdiden hayırlı olmasını dilerim” dedi.