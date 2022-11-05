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Pamukkale Belediyesi 10 adet 'Pamukkale' renkli Togg alacak

Pamukkale Belediyesi, Türkiye’nin yerli otomobili olan Togg’dan 10 adet alacak. Pamukkale Belediyesi Meclisi Kasım ayı toplantısında alınan karara göre satışa başlandığında 10 adet "Pamukkale" renkli araç Pamukkale Belediyesi bünyesine kazandırılacak.

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Haber Merkezi İHA
Pamukkale Belediyesi 10 adet Pamukkale renkli Togg alacak
Togg'un Pamukkale rengi

Pamukkale Belediye Meclisi Kasım ayı toplantısı Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis toplantısında gündemdeki konular görüşüldü.

Toplantıda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’ndaCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtımı yapılan milli ve yerli aracımız Togg’un Pamukkale Belediyesi’ne kazandırılması konusunda karar alındı. Buna göre Togg satışa çıktığında "Pamukkale" renginden 10 adet alınacak.

İHA

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Türkiye’nin yerli otomobili Togg’un yakında Türkiye yollarında olacağını ifade ederek, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda görücüye çıkan ülkemizin gururu olan Togg’ un 6 ana renginden birine ilçemizin adı verildi. Bu bizleri çok mutlu etti. Bu araç seri üretime başlayıp dünyanın dört bir yanında kullanılmaya başlandığında bana göre en güzel rengi olan ‘Pamukkale’ dünya yollarında olacak. Bu da Pamukkale’mizin daha çok tanınmasına neden olacak. Biz Türkiye’de Togg siparişi veren ilk belediye olmak istiyoruz. Belediyemizde kullanılmak üzere 10 adet ’Pamukkale’ rengi otomobili araç filomuza katmak istiyoruz. Bu konuda destek veren herkese teşekkür ederim "dedi.

İHA


Ayrıca Pamukkale Belediye Meclisi’nde 2 adet mini çöp toplama aracı, 1 adet yol süpürme aracı ve 1 adet tankerin alınmasıyla konusu da meclisten geçti.

Togg'un renkleri belli oldu: Yerli otomobil Türkiye'nin güzelliklerinden ilham aldı
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Toggdan yapılan açıklamaya göre, Bir otomobilden fazlası için yola çıkan Togg, 2023 yılının ilk çeyreğinde pazara sunacağı doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı C SUV’da Türkiye’nin Renklerini kullanıcılarıyla buluşturacak.
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Togg, Türkiye’nin büyüleyici güzelliklerinden ilham alarak tasarlanan otomobilin dış renklerine Anadolu, Gemlik, Oltu, Kula, Kapadokya ve Pamukkale isimlerini verdi.
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Togg, kampüsünün de yer aldığı Gemlik’in zeytin ağaçlarının gölgesindeki mavi sularını...
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Anadolu topraklarındaki cana yakınlık ve tutkuyu yansıtan kırmızıyı..
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Oltu taşının göz alıcı siyahlığını, parlak dokusunu, sağlam yapısını..
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Kula’nın doğal yapısı, kayaçları ve vadileriyle yerkürenin milyonlarca yıllık geçmişini bugüne taşıyan gri ihtişamını..
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Kapadokya’nın olağanüstü güzellikteki doğa harikası peri bacalarının toprak ve kum bejini..
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Pamukkale travertenlerinin göz kamaştıran beyazlığını, C-SUV’un dış renklerinde buluşturdu.
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Ülkemizin sahip olduğu eşsiz güzelliklerden ilham alıyoruzAçıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Togg Üst Yöneticisi (CEO) M. Gürcan Karakaş, global bir marka oluştururken doğum yerinin Türkiye olduğu bilinciyle hareket ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:
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Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye’ye ait, küresel düzeyde rekabet edecek bir marka ortaya çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak hedefiyle çıktığımız bu yolda, ülkemizin sahip olduğu eşsiz zenginliklerden ilham alıyoruz. Logomuzda da vurguladığımız dualite temasında olduğu gibi duygusal Doğu kültürü ve rasyonel Batı kültürlerinin harmanlanmasını temsil eden bir markayız...
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İlk akıllı cihazımızın renklerini tasarlarken de Türkiye’mizden ilham aldık. Anadolu, Gemlik, Oltu, Kula, Kapadokya ve Pamukkale isimli renklerimizle ülkemizin sahip olduğu benzersiz güzellikleri Togg’un ilk akıllı cihazı C-SUV modeli ile kullanıcılarımızla buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz.
Togg'un renkleri belli oldu: Yerli otomobil Türkiye'nin güzelliklerinden ilham aldı
Türkiye'nin akıllı otomobili Togg, "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimlerini taşıyan "Türkiye'nin Renkleri" ile yollarda olacak.

Başarılı sporcular meclis huzurunda

Öte yandan Pamukkale Belediye Meclisi Kasım ayı toplantısında başarılı sporcular üyelerin huzuruna çıktı. Pamukkale Belediyespor’a Ekim ayı içinde yurt içi ve yurt dışında yapılan müsabakalarda dereceye giren sporcular meclis üyelerine tanıtıldı. Sporcular ve antrenörler spora verilen destek nedeniyle Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ve Pamukkale Belediye Meclisi üyelerine teşekkür etti.

Yanık ülkenin rengi TOGG'u süsleyecek
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Türkiyenin ilk ve tek UNESCO tescilli Jeoparkına sahip, tarihi ve turistik yapısıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelen Manisanın Kula ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramıyla birlikte başka bir guru daha yaşanıyor.
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Dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Türkiyenin yerli otomobil firması TOGG, açıkladığı lansman renklerinde Kulaya da yer verdi. Volkan konileri, patlama kraterleri, lav akıntıları, sütun bazalt platoları ve tüf örtüsü, volkanizmalar oluşumunun ortak rengi olarak kabul edilen gri rengi, TOGGun C-SUV modeline isim oldu.
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Gemlik mavisi, Anadolu kırmızısı, Oltu siyahı, Kapadokya kum beji ve Pamukkale beyazı olarak açıklanan renkler arasındaki Kula grisine de, Kulanın doğal yapısı, kayaçları ve vadileriyle yerkürenin milyonlarca yıllık geçmişini günümüze taşıyan gri ihtişamı sözleriyle yer verildi.
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Kula halkı olarak TOGGA Kula isminin verilmesinin gurur kaynağı olduğunu ifade eden Kula Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ziraat Mühendisi Aytekin Şadan, Türkiyenin yerli ve milli otomobili TOGGun renklerinden birisinin Kula olması, bizlere gurur verdi. Cumhuriyet gibi bir kazanımın özel gününde bu özel isim bizleri ziyadesiyle memnun etti. Tarihi ve kültürel zenginliklerin kadim şehri Kulamızın isminin böyle duyulması sadece ülkemizde değil, dünyada da milyonların duyması bizim açımızdan çok önemli bir olaydır. Bu gelişmede emeği olan başta Kulalı hemşerimiz Gençlik ve Spor Bakanımı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğluna, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varanka ve en önemlisi de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğana sonsuz şükranlarımızı sunarız. İnşallah yollarda daha sık gördüğümüzde memnuniyetimizin daha da artacağı TOGGun ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını dilerim. En kısa zamanda bir adet TOGG sahibi olmayı da canı gönülden arzu ederim. Vatanımıza ve milletimize hayırlı olsun dedi.
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Doğal taş sektöründe hizmet verdiklerinden dolayı TOGGun bu ayrıcalıklı lansman rengine büyük destek sağlayacaklarını dile getiren iş insanı Ahmet Öksüz ise, TOGG Kula grisinin seri üretime geçmesinin ardından işletmenin tüm araçlarını TOGG ile değiştirmeyi planladıklarını söyledi.
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Kula grisi TOGGun Kulaya hayırlar getirmesini dileyen Öksüz, İşletmemizin Kulada olmasından dolayı TOGGa Kula isminin verilmesi bizi çok memnun etti. Kulanın dünyada markalaşması için çok büyük bir etki olacağını düşünüyoruz. Kulamıza da hayırlar getirmesini diliyoruz. Bizde doğal taş sektöründe olduğumuz için Kula ile özdeşleşmesinden dolayı TOGGA çok büyük desteğimiz olacak. TOGGun ilk seri üretime geçtiğinde tüm araçlarımızı TOGG ile değiştirmeyi planlıyoruz diye konuştu.
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TOGGun lansman renklerinden biri olan Kula grisinin Kulanın dünya çapındaki tanıtımına katkı sağlayacağını dile getirerek sözlerine başlayan Kula Kaymakamı Birkan Tatlısöz, Türkiyenin ilk yerli ve milli otomobili TOGGun lansman renklerinden birine Kulanın doğal yapısından, kayaçlarından, vadilerinden ve yerkürenin milyonlarca yıllık geçmişinden esinlenilerek Kula ismi verilmiştir. Tabii bu durum Kula ve Kulalı hemşerilerimiz için gurur vesilesi, gurur kaynağıdır. Tarihiyle, kültürüyle, turizmiyle bölgenin yükselen değerlerinden biri olan Kulanın tanıtımına ve reklamına da çok ciddi anlamda katkı sağlayacaktır. Kula isminin verilmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Tüm Kulalı hemşerilerimize de hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum ifadelerini kullandı.
Yanık ülkenin rengi TOGG'u süsleyecek
Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'un lansman rengi “Kula Grisi" yanık ülke olarak adlandırılan Manisa'nın Kula ilçesinde heyecan oluşturdu. TOGG'un renkleri arasında Kula'nın da yer alması 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 99. yılında ilçede gurur yaşattı.


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