Pamukkale Belediyesi 10 adet 'Pamukkale' renkli Togg alacak

Pamukkale Belediye Meclisi Kasım ayı toplantısı Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis toplantısında gündemdeki konular görüşüldü.

Toplantıda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’ndaCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtımı yapılan milli ve yerli aracımız Togg’un Pamukkale Belediyesi’ne kazandırılması konusunda karar alındı. Buna göre Togg satışa çıktığında "Pamukkale" renginden 10 adet alınacak.

İHA

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Türkiye’nin yerli otomobili Togg’un yakında Türkiye yollarında olacağını ifade ederek, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda görücüye çıkan ülkemizin gururu olan Togg’ un 6 ana renginden birine ilçemizin adı verildi. Bu bizleri çok mutlu etti. Bu araç seri üretime başlayıp dünyanın dört bir yanında kullanılmaya başlandığında bana göre en güzel rengi olan ‘Pamukkale’ dünya yollarında olacak. Bu da Pamukkale’mizin daha çok tanınmasına neden olacak. Biz Türkiye’de Togg siparişi veren ilk belediye olmak istiyoruz. Belediyemizde kullanılmak üzere 10 adet ’Pamukkale’ rengi otomobili araç filomuza katmak istiyoruz. Bu konuda destek veren herkese teşekkür ederim "dedi.

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İHA



Ayrıca Pamukkale Belediye Meclisi’nde 2 adet mini çöp toplama aracı, 1 adet yol süpürme aracı ve 1 adet tankerin alınmasıyla konusu da meclisten geçti.

FOTOĞRAF 11 Toggdan yapılan açıklamaya göre, Bir otomobilden fazlası için yola çıkan Togg, 2023 yılının ilk çeyreğinde pazara sunacağı doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı C SUV’da Türkiye’nin Renklerini kullanıcılarıyla buluşturacak. Togg, Türkiye’nin büyüleyici güzelliklerinden ilham alarak tasarlanan otomobilin dış renklerine Anadolu, Gemlik, Oltu, Kula, Kapadokya ve Pamukkale isimlerini verdi. Togg, kampüsünün de yer aldığı Gemlik’in zeytin ağaçlarının gölgesindeki mavi sularını... Anadolu topraklarındaki cana yakınlık ve tutkuyu yansıtan kırmızıyı.. Oltu taşının göz alıcı siyahlığını, parlak dokusunu, sağlam yapısını.. Kula’nın doğal yapısı, kayaçları ve vadileriyle yerkürenin milyonlarca yıllık geçmişini bugüne taşıyan gri ihtişamını.. Kapadokya’nın olağanüstü güzellikteki doğa harikası peri bacalarının toprak ve kum bejini.. Pamukkale travertenlerinin göz kamaştıran beyazlığını, C-SUV’un dış renklerinde buluşturdu. Ülkemizin sahip olduğu eşsiz güzelliklerden ilham alıyoruzAçıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Togg Üst Yöneticisi (CEO) M. Gürcan Karakaş, global bir marka oluştururken doğum yerinin Türkiye olduğu bilinciyle hareket ettiklerini belirterek, şunları kaydetti: Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye’ye ait, küresel düzeyde rekabet edecek bir marka ortaya çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak hedefiyle çıktığımız bu yolda, ülkemizin sahip olduğu eşsiz zenginliklerden ilham alıyoruz. Logomuzda da vurguladığımız dualite temasında olduğu gibi duygusal Doğu kültürü ve rasyonel Batı kültürlerinin harmanlanmasını temsil eden bir markayız... İlk akıllı cihazımızın renklerini tasarlarken de Türkiye’mizden ilham aldık. Anadolu, Gemlik, Oltu, Kula, Kapadokya ve Pamukkale isimli renklerimizle ülkemizin sahip olduğu benzersiz güzellikleri Togg’un ilk akıllı cihazı C-SUV modeli ile kullanıcılarımızla buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. Togg'un renkleri belli oldu: Yerli otomobil Türkiye'nin güzelliklerinden ilham aldı Türkiye'nin akıllı otomobili Togg, "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimlerini taşıyan "Türkiye'nin Renkleri" ile yollarda olacak. BiP'te paylaş

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Başarılı sporcular meclis huzurunda

Öte yandan Pamukkale Belediye Meclisi Kasım ayı toplantısında başarılı sporcular üyelerin huzuruna çıktı. Pamukkale Belediyespor’a Ekim ayı içinde yurt içi ve yurt dışında yapılan müsabakalarda dereceye giren sporcular meclis üyelerine tanıtıldı. Sporcular ve antrenörler spora verilen destek nedeniyle Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ve Pamukkale Belediye Meclisi üyelerine teşekkür etti.