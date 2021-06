Pamukkale'de besihaneciler ilaçlama hizmetinden memnun

Pamukkale Belediyesinin ilçede her alana yönelik faaliyetleri ve vatandaşlara destekleri devam ediyor. İlçe sınırları içerisinde bulunan 61 mahallenin 31’inde vatandaşlar geçimini tarım ve hayvancılıkla uğraşarak kazanıyor. Pamukkale Belediyesi de bu mahallelerde bulunan 2 bin 500’ü aşkın besihanede karasinek larvası ve ergin (uçkun) karasinek ilaçlamalarını periyodik olarak 10 günde bir devam ettiriyor. Bu hizmetler vatandaşlara ücretsiz olarak sunuluyor. İlçede, tarım ve hayvancılıkla uğraşan besicilere, daha sağlıklı, yüksek verimli, kaliteli üretim yapabilmeleri için ücretsiz Veteriner Danışmanlık Hizmeti de veriliyor.

BESİCİLER HİZMETLERDEN MEMMUN

Pamukkale Belediyesi sınırları içerisinde, geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan mahallelerden biri olan Develi’nin Muhtarı Nevzat Şimşek, “Besihanelerimiz düzenli olarak ilaçlanıyor. Allah belediyemizden razı olsun. Köyümüzün yüzde 80’i besicilik yapıyor. Herkes hizmetlerden memnun. Yapılan tüm hizmetlerle ilgili olarak mahalle halkım adına belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi. Mahalle sakinlerinden Abdullah Kardeş de, “Sinek larvalarıyla ilgili ilaçlamalar düzenli yapılıyor ve bu ilaçlamalardan çok memnunuz. Bu çalışmalar sayesinde karasinekten ve sivrisinekten kurtulduk. Belediyemizin yaptığı bu hizmetten dolayı çok memnunuz. Bu nedenle Pamukkale Belediyesi’ne ve Belediye Başkanımız Avni Örki’ye çok teşekkür ederiz” diye konuştu. Osman Çetin ise belediye ekiplerinin sık aralıklarla besihanelerini ilaçladıklarını ifade ederek, “Karasinekle mücadelede kimyasal madde içermeyen yapışkan ip kullanılıyor. Belediyemiz bu soruna çözüm bulurken, sivrisinek ilaçlamasını da gün aşırı yapıyor. Bu çalışmaların tamamı bizleri memnun ediyor. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun” dedi.

“İLÇEMİZDEKİ VATANDAŞLARIMIZA HER TÜRLÜ DESTEĞİ SUNUYORUZ”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, ilçe halkına her konuda destek olduklarını ve bu desteklerini aralıksız sürdüreceklerini belirterek, “İlçemiz turizm alanında adını tüm dünyaya duyurmuş bir ilçe. Ama bunun yanı sıra ‘Denizli Kekiği’ isminin tescilini almamızla da tarım alanında da büyük başarı kaydettik. İlçemizde hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımız da oldukça çok. Besihanelerin ilaçlanması başta olmak üzere bir çok hizmeti ücretsiz olarak üreticilerimize sunuyoruz. Besihanelerin en çok sorun yaşadığı karasinek ve sivrisinek konusunda ekiplerimiz düzenli olarak ilaçlamalarını yapıyor. Halkımızın her kesiminin olduğu gibi besicilikle uğraşan vatandaşlarımızın da her zaman yanlarında oluyoruz. Hedefimiz, ilçemizde her vatandaşımızın yaşantısını kolaylaştırmak. İlçemizi mutlu insanların yaşadığı bir ilçe haline getirmek. Bunun için gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürüdürüyoruz” dedi.