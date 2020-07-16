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Adıyaman haberleri: Pandemi döneminde sosyal yardım parasını biriktirdi: Salatalık bahçesi kurup iş sahibi oldu

Pandemi döneminde sosyal yardım parasını biriktirdi: Salatalık bahçesi kurup iş sahibi oldu

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, ortopedi engelli Ünal Çalışkan, pandemi döneminde devletten aldığı bin liralık sosyal yardım parasıyla salatalık bahçesi kurarak, iş sahibi oldu. Çalışkan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın pandemi döneminde ihtiyacı olan vatandaşlara verdiği bin lira sosyal yardım parasını aldım. Bu parayla ne yapabilirim diye düşündüm. Dedemin 4 dönümlük tarlasında salatalık yetiştirmeye karar verdim. Bahçeyi yapma sürecinde akrabalarımdan ve arkadaşlarım yardım etti. Bahçeyi yetiştirdik ve ürünümüzden ilk hasadı yaptık" dedi.

Haber Merkezi DHA
Ünal Çalışkan
Ünal Çalışkan

Adıyaman'ın Yukarı Çöplü köyünde çiftçilik yapan ortopedi engelli 2 çocuk babası Ünal Çalışkan, pandemi sürecinde devletten aldığı bin liralık sosyal yardım parasıyla salatalık yetiştirdi.

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Ünal Çalışkan, pandemi döneminde devletten aldığı bin liralık sosyal yardım parasıyla salatalık bahçesi kurarak, iş sahibi oldu.

'Allah devletimizden razı olsun'

2 yıl önce trafik kazası geçirdiğini ve bir ayağında kalıcı hasar oluştuğunu ifade eden Ünal Çalışkan, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Sayın Cumhurbaşkanımızın pandemi döneminde ihtiyacı olan vatandaşlara verdiği bin lira sosyal yardım parasını aldım. Bu parayla ne yapabilirim diye düşündüm. Dedemin 4 dönümlük tarlasında salatalık yetiştirmeye karar verdim. Bahçeyi yapma sürecinde akrabalarımdan ve arkadaşlarım yardım etti. Bahçeyi yetiştirdik ve ürünümüzden ilk hasadı yaptık. Köyümüzde ilk defa böyle geniş bir arazide salatalık yetiştirdik. Geçinmemize akrabalarımız yardım ediyor. 530 lira da sosyal yardım alıyorum. Salatalığı perakende olarak 2 liraya, toptan ise 1,25 liradan satıyorum. Toptan sattığımızda parasını karşılayamadığımız için işçi çalıştıramıyoruz. Yapabildiğimizi yapıyoruz. Allah devletimizden razı olsun."

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Ünal Çalışkan, pandemi döneminde devletten aldığı bin liralık sosyal yardım parasıyla salatalık bahçesi kurarak, iş sahibi oldu.

Pandemi döneminde sosyal yardım parasını biriktirdi: Salatalık bahçesi kurup iş sahibi oldu
FOTOĞRAF 6
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Adıyaman'ın Yukarı Çöplü köyünde çiftçilik yapan ortopedi engelli 2 çocuk babası Ünal Çalışkan, pandemi sürecinde devletten aldığı bin liralık sosyal yardım parasıyla salatalık yetiştirdi.
Title
2 yıl önce trafik kazası geçirdiğini ve bir ayağında kalıcı hasar oluştuğunu ifade eden Ünal Çalışkan, şu şekilde açıklamada bulundu:
Title
Sayın Cumhurbaşkanımızın pandemi döneminde ihtiyacı olan vatandaşlara verdiği bin lira sosyal yardım parasını aldım. Bu parayla ne yapabilirim diye düşündüm. Dedemin 4 dönümlük tarlasında salatalık yetiştirmeye karar verdim. Bahçeyi yapma sürecinde akrabalarımdan ve arkadaşlarım yardım etti. Bahçeyi yetiştirdik ve ürünümüzden ilk hasadı yaptık. Köyümüzde ilk defa böyle geniş bir arazide salatalık yetiştirdik. Geçinmemize akrabalarımız yardım ediyor. 530 lira da sosyal yardım alıyorum. Salatalığı perakende olarak 2 liraya, toptan ise 1,25 liradan satıyorum. Toptan sattığımızda parasını karşılayamadığımız için işçi çalıştıramıyoruz. Yapabildiğimizi yapıyoruz. Allah devletimizden razı olsun.
Title
Title
Title
Pandemi döneminde sosyal yardım parasını biriktirdi: Salatalık bahçesi kurup iş sahibi oldu
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, ortopedi engelli Ünal Çalışkan, pandemi döneminde devletten aldığı bin liralık sosyal yardım parasıyla salatalık bahçesi kurarak, iş sahibi oldu. Çalışkan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın pandemi döneminde ihtiyacı olan vatandaşlara verdiği bin lira sosyal yardım parasını aldım. Bu parayla ne yapabilirim diye düşündüm. Dedemin 4 dönümlük tarlasında salatalık yetiştirmeye karar verdim. Bahçeyi yapma sürecinde akrabalarımdan ve arkadaşlarım yardım etti. Bahçeyi yetiştirdik ve ürünümüzden ilk hasadı yaptık" dedi.


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