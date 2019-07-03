Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Gündem Para için babasını öldürdü
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Para için babasını öldürdü

Bursa’da yaşayan Alaaddin Koç, oğlu Mustafa Koç tarafından darp edilerek öldürüldü. Babasından para istediğini, vermeyince sopayla darp ettiğini söyleyen Koç, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şahin Şen Yeni Şafak
Mustafa Koç
Mustafa Koç

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde ikamet eden Alaaddin Koç, evinde fenalaşarak 25 Haziran günü Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Koç’u muayene eden doktorlar darp neticesine bağlı beyin kanaması geçirdiğini ve sırtında ödem oluştuğunu tespit ederek durumu hastane polisine bildirdi. Çalışma başlatan Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Alaaddin Koç’u, oğlu Mustafa Koç’un darp ettiğini belirledi. 26 Haziran günü Mustafa Koç’un adresine giden polis şüpheliyi kaçmak isterken gözaltına aldı. Bu esnada tedavisi için özel bir hastaneye sevk edilen Alaaddin Koç, 29 Haziran günü hayatını kaybetti.

PARA VERMEYİNCE DÖVDÜ

Alaaddin Koç

Alaaddin Koç’un ölümü üzerine olayı Bursa Cinayet Büro polisleri devraldı. İfadesi alınan Mustafa Koç, babası Alaaddin Koç’tan para istediğini, kendisine para vermeyince tornavida ile tehdit ettiğini söyledi. Tekrardan babasından para istediğini söyleyen Mustafa Koç, babası yine para vermeyince evinde bulunan temizlik malzemesinin tahta sopası ile darp ettiğini, araya girmeye çalışan kız kardeşi Y.K.’yı da darp ederek yaraladığını itiraf etti. Polis cinayette kullanılan sopa ile tornavidayı olay mahallinde yapılan inceleme sonucu koltuğun altına gizlenmiş biçimde buldu. Mahkemeye çıkarılan Mustafa Koç tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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