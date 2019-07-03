Para için babasını öldürdü

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde ikamet eden Alaaddin Koç, evinde fenalaşarak 25 Haziran günü Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Koç’u muayene eden doktorlar darp neticesine bağlı beyin kanaması geçirdiğini ve sırtında ödem oluştuğunu tespit ederek durumu hastane polisine bildirdi. Çalışma başlatan Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Alaaddin Koç’u, oğlu Mustafa Koç’un darp ettiğini belirledi. 26 Haziran günü Mustafa Koç’un adresine giden polis şüpheliyi kaçmak isterken gözaltına aldı. Bu esnada tedavisi için özel bir hastaneye sevk edilen Alaaddin Koç, 29 Haziran günü hayatını kaybetti.

PARA VERMEYİNCE DÖVDÜ

Alaaddin Koç

Alaaddin Koç’un ölümü üzerine olayı Bursa Cinayet Büro polisleri devraldı. İfadesi alınan Mustafa Koç, babası Alaaddin Koç’tan para istediğini, kendisine para vermeyince tornavida ile tehdit ettiğini söyledi. Tekrardan babasından para istediğini söyleyen Mustafa Koç, babası yine para vermeyince evinde bulunan temizlik malzemesinin tahta sopası ile darp ettiğini, araya girmeye çalışan kız kardeşi Y.K.’yı da darp ederek yaraladığını itiraf etti. Polis cinayette kullanılan sopa ile tornavidayı olay mahallinde yapılan inceleme sonucu koltuğun altına gizlenmiş biçimde buldu. Mahkemeye çıkarılan Mustafa Koç tutuklanarak cezaevine gönderildi.